Отпускать нельзя ликвидировать: европейские политики окончательно запутались в приднестровском вопросе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Приднестровский вопрос Кишинев должен решить до начала переговоров о вступлении Молдовы в ЕС.

Об этом в эфире молдавской государственной радиостанции «Радио Молдова» заявил депутат Европарламента Дачиан Чолош, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Не следует думать, что Молдова начнет переговоры по вступлению в ЕС без решения приднестровского вопроса. Очень важно подготовиться к решению этой проблемы до того, как Молдова будет готова к началу переговоров по вхождению в Европейский союз. Ряд государств-членов ЕС не хотят импортировать территориальные вопросы в ЕС», — рассуждал евродепутат.

Ранее президент Майя Санду и министр иностранных дел Нику Попеску регулярно заявляли о том, что неурегулированный приднестровский конфликт не станет препятствием для вступления Молдовы в Евросоюз. Аналогичное заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

С другой стороны, глава делегации Европарламента в Молдове, представитель Румынии Зигфрид Мурешан высказал мысль, аналогичную тому, что заявил Дачиан Чолош:

«Молдова не может стать членом ЕС с российскими войсками на своей территории против воли самой Республики Молдова».