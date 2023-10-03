Отпускать нельзя ликвидировать: европейские политики окончательно запутались в приднестровском вопросе

Алексей Логофет .  
03.10.2023 17:15
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, ЕС, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Россия, Русофобия, Скандал


Приднестровский вопрос Кишинев должен решить до начала переговоров о вступлении Молдовы в ЕС.

Об этом в эфире молдавской государственной радиостанции «Радио Молдова» заявил депутат Европарламента Дачиан Чолош, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Приднестровский вопрос Кишинев должен решить до начала переговоров о вступлении Молдовы в ЕС. Об...

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«Не следует думать, что Молдова начнет переговоры по вступлению в ЕС без решения приднестровского вопроса. Очень важно подготовиться к решению этой проблемы до того, как Молдова будет готова к началу переговоров по вхождению в Европейский союз. Ряд государств-членов ЕС не хотят импортировать территориальные вопросы в ЕС», — рассуждал евродепутат.

Ранее президент Майя Санду и министр иностранных дел Нику Попеску регулярно заявляли о том, что неурегулированный приднестровский конфликт не станет препятствием для вступления Молдовы в Евросоюз. Аналогичное заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

С другой стороны, глава делегации Европарламента в Молдове, представитель Румынии Зигфрид Мурешан высказал мысль, аналогичную тому, что заявил Дачиан Чолош:

«Молдова не может стать членом ЕС с российскими войсками на своей территории против воли самой Республики Молдова».

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