«Отрабатывать ракетами по Крыму 24/7» – львовский военный эксперт

Чтобы ВФУ могли обстреливать полуостров Крым – им надо захватить, как минимум, Херсонскую и Запорожскую область.

Такую мысль в эфире львовского телеканала «NTA» высказал украинский военный эксперт Александр Коваленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день ВСУ не могут выполнять какие-то военные операции по освобождению полуострова Крым, потому что нам сначала нужно, как минимум, освободить Херсонскую и Запорожскую области. Даже когда Херсонская и Запорожская области будут освобождены, мы не сможем начинать какие-то наступательные действия по деоккупации полуострова Крым.

В первую очередь, это будет достаточно затяжной период, когда ВСУ будут методично, постепенно, шаг за шагом, в режиме 24/7 будут уничтожать российские объекты и военные объекты на территории оккупированного полуострова Крым. То есть – уничтожать всю военную инфраструктуру. Когда военная инфраструктура российских оккупантов Крыма будет уничтожена, вот тогда можно будет говорить о контрнаступательных действиях, уже непосредственно на полуострове», – рассудил «эксперт».