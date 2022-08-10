«Отрабатывать ракетами по Крыму 24/7» – львовский военный эксперт
Чтобы ВФУ могли обстреливать полуостров Крым – им надо захватить, как минимум, Херсонскую и Запорожскую область.
Такую мысль в эфире львовского телеканала «NTA» высказал украинский военный эксперт Александр Коваленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«На сегодняшний день ВСУ не могут выполнять какие-то военные операции по освобождению полуострова Крым, потому что нам сначала нужно, как минимум, освободить Херсонскую и Запорожскую области. Даже когда Херсонская и Запорожская области будут освобождены, мы не сможем начинать какие-то наступательные действия по деоккупации полуострова Крым.
В первую очередь, это будет достаточно затяжной период, когда ВСУ будут методично, постепенно, шаг за шагом, в режиме 24/7 будут уничтожать российские объекты и военные объекты на территории оккупированного полуострова Крым. То есть – уничтожать всю военную инфраструктуру. Когда военная инфраструктура российских оккупантов Крыма будет уничтожена, вот тогда можно будет говорить о контрнаступательных действиях, уже непосредственно на полуострове», – рассудил «эксперт».
Он также посетовал, что у Украины пока нет достаточно – дальнобойных ракет, а так бы можно было ударить по Крымскому мосту уже сегодня.
«Это очень важная на сегодня цель для того, чтобы отработать ракетным ударом по этому объекту, но нам необходимо ближе к нему подойти, то есть освободить часть Запорожской области, как минимум, чтобы поражение этого объекта была максимально эффективно. Или, кто знает, может у нас появится такое оружие, которое будет способно наносить удары до 500 километров. Если у нас будет такое оружие, то мы можем, хоть сегодня нанести удар по Керченскому мосту», – поделился аналитикой Коваленко.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.