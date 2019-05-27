Отработанная марионетка Коломойского грозит Зеленскому повешением на дереве

27.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

В случае, если президент Украины Владимир Зеленский “предаст Украину”, то потеряет “жизнь” и будет “висеть на дереве” на Крещатике, передает корреспондент ПолитНавигатора.

С такими угрозами в адрес действующего президента выступил лидер маргинальной националистической группировки ДІЯ Дмитрий Ярош в интервью киевскому изданию “Обозреватель”.

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“Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность… Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике – если предаст Украину и тех людей, которые на Революции и войне погибли” , – пугает Ярош.

В случае, если Зеленский будет вести правильную, по мнению националистов политику, то он станет “большим националистом, чем сам Ярош”, – считает политик.

Напомним, политический вес партии Яроша под названием ДІЯ, по данным социологов держится на уровне десятых долей процента. Сам же Ярош, как депутат-мажоритарщик от Днепропетровской области, не попадает в новый состав парламента, учитывая тот факт, что Днепропетровщина является оплотом пропрезидентских настроений. Тут за Зеленского проголосовало 90 % избирателей.

Также отметим, что в 2014 году Яроша финансировал Игорь Коломойский, который позже назвал националиста “отработанным проектом”.