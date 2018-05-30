30.05.2018, Киев, Александр Ростовцев

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Отработанный шлак майдауны на пенсию не отправляют

Сообщество АВМЯК – А вот мой Яндекс-кошелёк – понесло очередную невосполнимую утрату. В Киеве убит скандальный пропагандист Аркадий Бабченко, занявший нишу украинского «Лорда Хау-хау». «Первое ощущение – безопасность», обретенное Бабченко после переезда в Киев, на поверку оказалось ложным.

В декабре 2016 года Бабченко выразил мнение, что летевшие в Сирию артисты ансамбля имени Александрова, погибшие в катастрофе Ту-154 над Чёрным морем, недостойны сожаления. Летом 2017 года Бабченко мечтал, как он будет великодушно разбрасывать гуманитарную тушёнку коленопреклоненным москвичам из люка «Абрамса», въезжающего на Красную площадь. Ещё раньше Аркаша рассуждал, как было бы здорово, если бы его родина Россия распалась на 10 удельных княжеств, поскольку сплошь заселена «россиянским быдлом».

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«Абрамс» заглох, ухайдохавшись по пути в Москву о смэрэку. Планов громадье перечеркнула незавидная общая судьба, настигшая Вороненкова, Шеремета и прочих бегунов на короткие дистанции, искавших свежих ощущений в стране победившей гидноты – из Бабетты сделали очередную сакральную жертву. Или сделают – это уж как пить дать.

Политическими украинцами было проведено молниеносное расследование: Бабченко очень боялись в Кремле, и поэтому его убили. Известная сыщица Антонина Геращенко – Марпл, консультирующая главу МВД Украины Авакова, не выезжая на место преступления, установила: в доме Бабченко кончился хлеб, военкору пришлось тащиться в гастроном, но в это время на лестничной клетке его подстерегал убийца.

В общем, сходил Аркаша за хлебушком…

Глава киевской нацполиции Крищенко утверждает другое: Бабченко был убит у себя дома. В квартире найдены кровавые следы, а это значит, что Бабченко впустил в дом кого-то знакомого. Версию нацполицаев подтверждает просочившееся криминальное фото. Вдова убитого находится в шоке и в настоящий момент не может дать показаний.

В соцсетях было упоминание, что Бабетта в последнее время плотно сидел на стакане и к нему на огонёк заглядывали кореша из «добробатов». Клевещут даже, что в свой последний поход Аркаша двинулся за бухлом – никто не хочет делать интервью с магазинными работниками. Не исключено, что военкора мог по пьяни уконтрапупить «побратим». И очень даже просто, учитывая неадекватность и наличие нелегального огнестрела у подобного контингента.

По информации от анонимных сотрудников МВД Украины, убийство Бабченко связывают в том числе с ещё одним бегуном – скандальным блогером Александром Тверским, поддерживавшим дружеские отношения с военкором, но не так давно стремительно удравшего из Украины после скандала о разводилове майданных истеричек на бабло. Блистательный Шурик, как настоящий пацифист, тратил деньги вместо бронежилетов для «киборгов» на походы по ресторанам и прочие удовольствия. Пока неясно, куда эта ниточка приведёт, так что будем интересоваться.

Вспоминают также о либеральном украинском законодательстве, позволяющем легально продавать глушители владельцам оружия (соседи Бабетты слышали «хлопки»), что косвенно стимулирует украинских любителей решать дела с привлечением огнестрела.

«Побратим» или наёмный убийца – хунтари постараются выжать из убийства Бабченко максимум годноты. Информационная атака на Россию уже началась. В Нацполиции заявляют, что убийство наверняка связано «с профессиональной деятельностью и гражданской позицией» жертвы.

В западных Breaking News замельтешило уныло-однообразное: «убит один из критиков Путина», «как и Великобритания, Украина является площадкой для игр российских спецслужб», «жертвой убийства стал ещё один независимый журналист»…

Из чего видно, что убийством Бабченко «западные партнёры» стараются освежить изрядно протухшее дело Скрипалей.

Исходя из принципа «ищи кому выгодно», можно предположить многоходовочку, выгодную киевских хунтарям: вызвать скандал и скомпрометировать Россию накануне ЧМ-2018, одновременно заглушив «коричневым шумом» слишком громкие раскаты артиллерии ВСУ, молотящей по Горловке в преддверии встречи нормандской четвёрки, на которой Порошенко будет нечего сказать в своё оправдание.

Бесспорно одно: Украина остаётся территорией хаоса, а правящие ею негодяи не собираются останавливаться. Более того, у них есть в запасе довольно много кандидатов в сакральные жертвы. Недавно, например, усатого Киселева уволили с «Прямого», списав в утиль. Отработанный шлак майдауны на пенсию не отправляют. Проверено.