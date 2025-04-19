«Отработано на Афганистане»: ресурсная сделка с Украиной – не первая у Трампа

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Издание Carnegie Politika ( один из проектов признанного в РФ «нежелательной организацией» Фонда Карнеги за международный мир) публикует материал публициста Галии Ибрагимовой, которая проводит параллели между уходом США из Афганистана и маневрами администрации США на нынешнем украинском направлении. Заголовок у материала более чем красноречивый: «Отработано на Кабуле. К чему привела предыдущая ресурсная сделка Трампа с союзником».

«В свой первый срок президент Трамп уже пробовал применить такую же сделку в отношениях с другим американским союзником — Афганистаном. Но ее подписание в 2020 году привело не к взаимной экономической выгоде и прочному миру, а к стремительной дестабилизации. В ходе своей первой предвыборной кампании Трамп жестко критиковал демократическую администрацию за бессмысленное вложение миллиардов долларов в далекую от американских избирателей страну, охваченную войной. В итоге, выиграв выборы, президент-республиканец установил контакт с теми, кто до тех пор не считался приемлемым партнером для переговоров и даже находился под санкциями. А официальные власти страны-союзника были отстранены от диалога и узнавали о результатах лишь постфактум. В конечном счете, все это привело к катастрофе», – вспоминает автор.

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Такое описание ситуации может звучать очень знакомо,- добавляет она, – но речь идет совсем не о происходящем сейчас вокруг Украины, а об афганской политике Трампа в его первый срок.

«Он всегда называл присутствие американских войск в Афганистане бессмысленным и обременительным, возмущаясь тем, что Вашингтон потратил на эту страну более $1 трлн, а ситуация там не стала стабильнее. Бизнесмен и политик настаивал, что США должны инвестировать в собственную инфраструктуру, а не восстанавливать чужие страны. Избравшись в первый раз президентом в 2016 году, Трамп некоторое время колебался, не зная, как решить афганскую проблему так, чтобы ситуация не выглядела так же неудачно, как решение Барака Обамы вывести американские войска из Ирака в 2011 году, приведшее к подъему террористического ИГИЛ», – пишет Ибрагимова.

Тогда проамериканский президент Афганистана Ашраф Гани, чтобы удержать внимание Трампа на афганской теме, предложил ему доступ к местным природным ресурсам — в частности, к редкоземельным металлам.

Власти США утверждали, что Афганистан располагает запасами меди, железной руды, золота и других ресурсов на сумму около $1 трлн, хотя независимые эксперты считали эти оценки сильно преувеличенными.

Так или иначе, сделка Трампа заинтересовала: он увидел в ней возможность компенсировать американские расходы, связанные с многолетней афганской войной. А для Кабула такая договоренность, подразумевавшая долгосрочное присутствие американского бизнеса, стала бы своеобразной гарантией безопасности.

Однако идея хоть и понравилась Белому дому, не вызвала энтузиазма у американских компаний. Разработке афганских ресурсов мешали затяжная война, теракты, коррупция и общая нестабильность в стране.

Тем не менее отступать Трамп не хотел. Он продолжал говорить, что США должны перестать тратить миллиарды долларов на далекую страну и как можно скорее передать ответственность за нее соседним государствам — Индии, Пакистану и России.

На фоне все больших успехов талибов концепцию ресурсной сделки пришлось немного изменить. Соглашение решили заключать с ними, чтобы получить возможность вывести американских военных и сэкономить деньги налогоплательщиков.

В 2018 году Вашингтон начал неформальные переговоры с «Талибаном». При этом официальные афганские власти были отстранены от диалога, что стало в глазах многих подтверждением, что даже американцы не воспринимают их всерьез.

Формально сразу после заключения сделки США с талибами в Афганистане должны были начаться межафганские переговоры. Но в их перспективу уже никто не верил. Афганские власти и военные, осознав, что американцы готовятся уйти без каких-либо гарантий безопасности, потеряли мотивацию продолжать службу. Армия, подготовленная США, начала разваливаться.

Однако Трампа это мало волновало. В США начиналась предвыборная кампания, и формальное завершение войны в Афганистане могло создать ему образ миротворца и стать важным аргументом для переизбрания.

В итоге 29 февраля 2020 года США подписали с «Талибаном» Дохийское соглашение. «Это огромное достижение. Мы заключили сделку, которая положит конец этой бесконечной войне и вернет американских солдат домой», — не скрывал тогда радости Трамп.

Документ не был подписан ни американским президентом, ни даже тогдашним госсекретарем Майком Помпео. Со стороны США подпись поставил Залмай Халилзад, спецпредставитель президента по Афганистану. Лидер талибов Хайбатулла Ахундзада также воздержался, поручив расписаться своему сподвижнику, богослову Абдулу Гани Барадару.

Все это лишний раз указывало, что стороны по-прежнему не доверяют друг другу и сомневаются в эффективности достигнутых договоренностей.

Так или иначе, сделка состоялась. Документ хвалили за точность формулировок и четкие сроки вывода иностранных войск — 9, 5 месяцев с момента подписания.

Соглашение также описывало перспективы экономического сотрудничества двух стран. Американцы пообещали снять санкции с «Талибана» и исключить его из черных списков международных организаций. А талибы обязались не допустить возвращения в Афганистан «Аль-Каиды» и других террористических группировок.

Для начала переговоров с официальными афганскими властями «Талибан» потребовал освободить 5 тысяч своих заключенных, пообещав в обмен отпустить тысячу афганских военных. Власти сочли обмен неравноценным — среди заключенных было немало террористов. Но Вашингтон вынудил Кабул принять условия талибов.

Для баланса Трамп грозил карами и «Талибану», если тот не будет соблюдать условия сделки. Но эти угрозы не воспринимались всерьез: все понимали, что США стремятся как можно скорее покинуть Афганистан, а что станет со страной позднее — Вашингтон уже не волнует.

И действительно, выиграв президентские выборы 2020 года, Джо Байден назвал соглашение Трампа с талибами «плохим», но не стал его отменять. Повторные переговоры вряд ли привели бы к иному результату, а американское общество устало от этой войны. Так что Байден признал обязательства по сделке Трампа, лишь сдвинув дату вывода войск с мая на август 2021 года.

«Диалог между талибами и афганскими властями застопорился, едва начавшись. Теракты и нападения на правительственные объекты возобновились. Талибы заявляли, что полное выполнение условий соглашения возможно лишь после вывода американских войск. Это явно противоречило договоренностям и могло бы стать основанием для отсрочки вывода американских военных. Но не стало: чем дольше США оставались в Афганистане, тем чаще талибы прибегали к насилию, в том числе против мирных жителей и американских солдат», – отмечается в статье.

В итоге в августе 2021 года и войска США, и президент Гани покинули страну, а власть захватили талибы. С тех пор в Афганистане так и не появилось ни стабильности, ни безопасности, ни американских инвестиций.