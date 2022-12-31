«Отработать Валуйки «Хаймарсами», зайти в Россию и добить артой» – украинский полковник

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Украина для решения боевых задач вполне имеет право заходить на территорию РФ в границах до СВО и расстреливать из артиллерии необходимые объекты и населённые пункты.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный летчик, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе эфира речь зашла о городе Валуйки на юге Белгородской области.

«Я так понимаю, что намёки, которые озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов по поводу того, что для достижения целей ВСУ не исключена возможность захода на территорию РФ, то есть допускаем, что это оно и есть?» – спросил радиоведущий.

«Это один из вариантов, – ответил полковник. – Таких локаций ещё есть несколько, тот же Таганрог для того, чтобы отрезать донецкую группировку, придётся выходить восточнее или западнее на Таганрогский залив. Валуйки – это один из таких ярких показателей… Дело в том, что в Валуйках несколько дивизий расположено, именно через эту базу с накоплением проходило более 100 тысяч российских воинов. Сейчас там около трёх десятков тысяч россиян, и это база, которая принимает, это очень большой логистический военный, её надо уничтожить. «Хаймарсами» её не уничтожишь, именно в плане полного уничтожения, там очень большая площадь. Потому придётся подходить как минимум армейской артиллерией и дальше уничтожать уже её армейской артой. А для этого, естественно, надо будет зайти на территорию РФ для выполнения вот такого манёвра», – поделился соображениями Свитан.