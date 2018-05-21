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21.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Образование, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина

Отравление 400 детей в школе Николаева квалифицировали, как хулиганство


Николаевские правоохранители квалифицировали массовое отравление детей в школе неизвестным веществом как «Хулиганство», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области.

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«Из-за массового отравления детей в школе Заводским ОП ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины «Хулиганство». Виновнику грозит штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет», – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что причиной ухудшения состояния здоровья детей стало распыление в помещении учебного заведения неизвестного вещества. Специалисты, исследовав замеры воздуха, опасных веществ не обнаружили.

Напомним, 21 мая в Николаеве эвакуировали 400 детей из школы № 6 из-за резкого запаха. Ученики массово пожаловались на плохое самочувствие.

В настоящее время на лечении в Николаевской городской детской больнице с диагнозом острое отравление неизвестным веществом средней тяжести находятся 36 учеников общеобразовательного учреждения, из них двое – в реанимации.

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