25.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Компромат, Россия
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Отравление Навального: Оппозиционера погубила тяга к деньгам


Российский либерал Алексей Навальный впавший в кому после вероятного отравления, мог поплатиться за свои заказные «расследования», которые щедро оплачивались интересантами.

Об этом в эфире своего интернет-канала «Соловьев Live» заявил подполковник МВД в отставке, экс-зампред правительства Кировской области Сергей Карнаухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, в случае с Навальным «переборщить» или неверно понять приказ обиженного Навальным «шефа» мог какой-либо начальник охраны одного из фигурантов его «расследования».

«Мы, когда говорим об образе жизни Алексея Навального, мы, почему-то, забываем и не анализируем, в какой зоне он находился. Он находился в серо-черной зоне общественной жизни.

О чем я говорю? О том, что там происходили вещи совершенно запредельно. Эти ребята живут в серо-черной зоне, в уголовной зоне. Они реально каждый день совершают преступления. Об этом, пожалуйста, не надо забывать.


Алексей Навальный делает заказные расследования. Зайдите в его биткоин-кошелек и сделайте сами синхронизацию – здесь никаких навыков не надо. Вы увидите, что перед каждым расследованием он получает аванс, а после каждого – расчёт. И сумма за, например, последний ролик по Хабаровску, где они нападают на Трутнева (Полпред президента РФ Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе, – авт.), – извините, там под 400 тысяч долларов США.

Поэтому первая версия – она рабочая, при каждом преступлении их выдвигают десятками. Она имеет право на существование. Когда ты делаешь заказные ролики, будь добр понимай, что с той стороны этого ролика может быть человек или его помощник по безопасности, или еще кто-то, кто может неправильно понять команду своего руководителя, которого в этом ролике оскорбили.

Мы можем это исключить? Не можем. При этом, это очень интересный вид будет преступления, потому что он максимально безопасен для исполнителя и заказчика. Потому что эти люди, как уголовники, будут понимать прекрасно, что на них уж точно никто не подумает, потому что из этого сделают большую пиар-аомпанию внешнюю, и все это уйдет туда по пиару на внешний контур и виноват будет Путин», – заявил Карнаухов.

 

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