Отравление Навального: Украина в этом деле – не новичок

02.09.2020, Севастополь, Платон Беседин

Когда-то Эдуард Лимоновым первым – ну, или одним из первых – выдвинул предположение, что тогда шумевшие, а ныне уже подзабытые Скрипали были отравлены одной восточно-европейской разведкой. Так классик намекал на украинские спецслужбы. Позднее он чётко артикулировал это.

Интересно, что бы сказал Эдуард Вениаминович сейчас об отравлении Навального? Вообще, конечно, Лимонова нам очень сегодня не хватает…

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Итак, нам объявили, что специализированная лаборатория Бундесвера провела токсикологический анализ образцов Алексея Навального и однозначно установила наличие в них следов использования химического нервного агента группы «Новичок». Далее в том же официальном пресс-релизе сообщается: «Федеральное правительство ФРГ осуждает эту атаку. Российское правительство должно объяснить этот инцидент…»

Следите за руками, что называется, а в данном случае – за словами. Сама постановка вопроса такова, что в принципе не ставится под сомнение отравление Навального именно российскими структурами. И тут же – в пресс-релизе – говорится, что на возражения Москвы будет дана соответствующая реакция. Строгая.

Фактически начата новая фаза войны Запада и России. Хотя в последнее время это противостояние подуспокоилось. И вот – новое обострение.

Для чего это надо Кремлю? Отравление Навального – совершенно бесполезный во всех смыслах шаг. Во-первых, не секрет, что Алексей давно состоял на службе Кремля. Следовательно, никакой опасности в контексте изменения текущего расклада сил совершенно не представлял. И вот тут следует во-вторых – угрозу могла нести только его «мученическая смерть». Что и произошло.

Идиоты те, кто полагает, будто Навальный представлял какую-либо опасность для российской власти. На живого Алексея всем было глубоко плевать – и интерес он представлял исключительно для школоты, обитающей в соцсетях. А вот мёртвый Навальный – совсем иная история. Потому его логично отправляют в расход, что называется, шмаляя в двух зайцев: совершая сакральное жертвоприношение и расчищая место для свежих оппозиционеров. Этот сдулся – тащите новых.

Кто мог замутить такую историю? Запад? Ему нужен весомый предлог для очередного витка противостояния, но Вашингтон и Брюссель могут использовать массу способов. И вот тут мы делаем реверс в начало. А именно – к откровению Эдуарда Лимонова. Об одной восточно-европейской разведке. Той, которая использует одни и те же методы.

Заметьте, история с отравлением Навального запускается почти одновременно с «подставленными вагнеровцами» в Белоруссии. Всё это – части одной большой провокативной игры, той, где с согласия кураторов отрабатываются схемы по представлению России величайшим злом на планете с дальнейшим её наказанием.

И усердствуют в такой игре, прежде всего, не крупные хищники даже, а восточно-европейские шакалы, жадные до чужой крови царя зверей. Политический вариант «Короля Льва» – не иначе.