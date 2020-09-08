«Отравление» Навального: Запад моментально перешел к информационной атаке на Россию

08.09.2020, Киев, Игорь Петров

Обвинение России в отравлении Навального выглядит как нежелание разобраться, что же в действительности произошло.

Об этом в эфире телеканала «Первый Казацкий» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это все игра спецслужб, скорее всего, мы не узнаем правды никогда. Я попробую подумать о только публичных аспектах проявления этого кризиса.

Россия выдает Навального Германии, хотя могла спокойно не отправлять его в Германию, могла отправить другую страну на лечение. Россия делает все, что необходимо чтобы его спасти – его сажают в самолет, человек выдается Германии, находится время на лечение, а потом Германия, не используя закулисную дипломатию, без каких-либо переговоров с Россией через какое-то время делает заявление и сразу на «максимальной мощности», без какие-то намеков.

Делает заявление на уровне министров, самой Ангелы Меркель о том, что Навальный отравлен и отравлен «Новичком». Причем опирается она здесь на данные лаборатории Бундесвера, который традиционно сильно связан с американскими партнёрами. И вообще, откуда у них технические возможности установления тех советских ядов?

Если возникает такого рода кризис между государствами, они хотят достигнуть каких-то целей в дипломатии, политике и экономике, то сначала поднимают телефон: «Господин Владимир, вы знаете, мы тут нашли «Новичок» у господина Навального, какой ужас, давайте мы с вами будем думать, кто за это должен быть наказан потому что мы в него инвестировали много денег, то есть нам Навальный близок. Давайте мы будем торговаться о каких-то уступках России в политическом, военном плане, в экономическом плане».

Вот это называется дипломатия. Путин говорит: «Ну хорошо, мы проведем расследование, но давайте подумаем, давайте встретимся». Это происходит не публично, об этом общество не знает. Это называется дипломатия.

В этом случае дипломатии не было то есть с Россией никто не коммуницировал. Сразу перешли к информационной атаке. Очевидно, что цели разобраться или использовать это дипломатически не было. Была цель создания определенного политического и информационного кризиса. Я не думаю, что сама Меркель может быть убеждена на 100%, что даже если на столе лежат данные по «Новичку», что это именно новичок.

Надо перепроверить это, провести через несколько лабораторий, желательно других стран – своя лаборатория может ошибиться – чтобы делать такие выводы, чтобы выходить на такие обвинения. Поэтому мне кажется что то определенная игра. Не исключаю, что эта игра связана с каким-то закулисными процессами, которых мы не понимаем в отношениях между Россией и Западом», – сказал Бортник.