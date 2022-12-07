Отречение от Москвы в Феофании не помогли: УПЦ продолжают кошмарить

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На Украине продолжаются репрессивные мероприятия, направленные против Украинской православной церкви.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», СБУ отчиталась, что проводит «контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Черкасской, Волынской и Херсонской областях».

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«Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.

Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки «русского мира» и защиты населения от провокаций и террористических актов», – сообщили в СБУ.

Напомним, что после начала СВО высшие иерархи УПЦ на соборе в Феофании осудили Россию и фактически отреклись от Матери-Церкви. Впрочем, «прогиб» не помог – в последние недели украинские спецслужбы систематически проводят обыски в православных храмах и монастырях, тем самым ведя подготовку к захвату церковного имущества и передаче его раскольникам.

Портрет патриарха УПЦ Кирилла, обнаруженный СБУ в одном из православных монастырей.