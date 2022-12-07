Отречение от Москвы в Феофании не помогли: УПЦ продолжают кошмарить

07.12.2022  12:20 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
Просмотров: 333
 
Дзен, Политические репрессии, Религия, СБУ, Украина, Церковь


На Украине продолжаются репрессивные мероприятия, направленные против Украинской православной церкви.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», СБУ отчиталась, что проводит «контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Черкасской, Волынской и Херсонской областях».

На Украине продолжаются репрессивные мероприятия, направленные против Украинской православной церкви. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, WhatsApp и Viber.


«Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.

Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки «русского мира» и защиты населения от провокаций и террористических актов», – сообщили в СБУ.

Напомним, что после начала СВО высшие иерархи УПЦ на соборе в Феофании осудили Россию и фактически отреклись от Матери-Церкви. Впрочем, «прогиб» не помог – в последние недели украинские спецслужбы систематически проводят обыски в православных храмах и монастырях, тем самым ведя подготовку к захвату церковного имущества и передаче его раскольникам.

Портрет патриарха УПЦ Кирилла, обнаруженный СБУ в одном из православных монастырей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть