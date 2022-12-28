«Отрекитесь от сатаны»: Данилов поставил ультиматум УПЦ

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От УПЦ потребовали объявить президента России Владимира Путина и патриарха РПЦ Кирилла «сатаной»

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире транслируемого в обязательном порядке на украинских каналах телемарафона заявил секретарь возглавляемого президентом СНБО и оголтелый русофоб Алексей Данилов.

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Он потребовал от УПЦ признать свою принадлежность к Московскому патриархату.

«Наше общество после 24 февраля требует справедливости. И если вы прячете принадлежность к Московскому патриархату, к связям с людьми, которые молятся на территории России за то, чтобы нас убивали российские солдаты, более того благословляют на убийство, то как вы можете тогда вообще смотреть в глаза», – сказал Данилов.

Он добавил, что ему было «странно слушать», как наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел сообщил, что обращался к президенту Зеленскому с просьбой не лишать УПЦ храмов на территории православного монастыря.

«Так, послушайте, вы к совести сначала своей обратитесь. Зачем вы скрываете свое название? Это же несправедливо, люди должны знать, куда они ходят… Не имеете отношения к РФ, то официально откреститесь, скажите, что Путин – Сатана. Сатана – тот, что еще там у них ходит Кирилл. Называйте вещи своими именами и тогда будет по справедливости», – потребовал секретарь СНБО.

Напомним, что после начала СВО высшие иерархи УПЦ на соборе в Феофании осудили Россию и фактически отреклись от Матери-Церкви. Впрочем, «прогиб» не помог – украинские спецслужбы систематически проводят обыски в православных храмах и монастырях, тем самым ведя подготовку к захвату церковного имущества и передаче его раскольникам.