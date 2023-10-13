Отрезанному от России Приднестровью выкрутили руки – оно будет спасать режим Зеленского

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Украина открывает железнодорожный пропускной пункт «Кучурган» на границе с Приднестровьем. Соответствующее распоряжение подписал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом автомобильный КПП остаётся закрытым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украина закрыла КПП Кучурган в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции Российской Федерации на Украине. В марте того же года мост, связывающий Кучурган с территорией Приднестровья, был взорван украинскими войсками.

Однако в сентябре этого года Украина начала работы по восстановлению взорванного моста. В том же месяце, 11 сентября, в кабинете вице-премьер-министра правительства РМ по «реинтеграции» Олега Серебряна состоялось совещание, на котором присутствовали посол по особым поручениям Украины Паун Роговей, ответственный за процесс приднестровского урегулирования, посол Украины в Молдове Марко Шевченко, госсекретарь министерства иностранных дел Молдовы Руслан Болбочан, а также директор предприятия «Железной дороги Молдовы» Олег Тофилат.

«В ходе встречи чиновники обсудили динамику диалога между Кишиневом и Тирасполем, деятельность молдавско-украинской смешанной межправительственной комиссии в сфере экономического сотрудничества, а также текущую ситуацию в регионе. Состоялся обмен мнениями относительно перспектив продвижения процесса приднестровского урегулирования. При этом собеседники согласовали общую повестку деятельности на ближайшие месяцы», – говорится в официальном сообщении правительства Молдовы.

Следует отметить, что именно через Приднестровье проходит одна из железных дорог, связывающая Одессу с украинским портом Рени на Дунае. Вторая железнодорожная ветка проходит через мост над Днестровским лиманом вблизи посёлка Затока, который российские ВКС регулярно выводят из строя. Через Приднестровье проходит и железная дорога «Раздельная – Унгены – Яссы» – наиболее короткий железнодорожный путь, связывающий Одессу и юг Украины с Румынией.

По данным источников «ПолитНавигатора» в Кишиневе, руководству самоопределившейся Приднестровской Молдавской Республики, отрезанной от России территорией враждебной Украины, власти Молдовы выкрутили руки и вынудили включиться в зерновую сделку, направленную на спасение террористического режима военного преступника Зеленского.

Возможно, это один из первых шагов по «мирному» включению Приднестровья в состав Молдовы, о котором неустанно говорит глава марионеточного молдавского режима Майя Санду. Таковы итоги отказа стремительной высадки десанта на Одессу в самом начале СВО и разблокирования Приднестровья.