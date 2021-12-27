«Отрезанный ломоть»: Социология фиксирует потерю интереса россиян к Украине

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Новости Украины

Большинство граждан Российской Федерации воспринимают Украину уже просто как новости, а не нечто близкое для себя.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, отвечая на вопрос, изменилось ли у россиян отношение к Украине и украинцам в целом.

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«Доминирует в любом случае внутренняя повестка. Уже три-четыре года назад внимание россиян переключилось на нее. Это повестка социальная, экономическая, эпидемиологическая. Произошла рутинизация темы Украины, значительное большинство россиян воспринимают ее просто как новости. Есть в новостях — послушаем, нет — особо не думаем», – сказал Федоров в интервью «Известиям».

По его словам, старшее поколение по-прежнему смотрит, интересуется и болеет украинской темой.

«Но они уже не составляют большинства. Сегодня только около четверти опрошенных следят за событиями на Украине, согласно опросам. Это много, но намного меньше, чем несколько лет назад», – говорит гендиректор ВЦИОМ.

Он уточняет, что главное для россиян сегодня — не события на Украине, а то, насколько это может быть опасно для собственного благосостояния и развития.

«Владимир Путин четко выразил акценты, когда на пресс-конференции отметил, что главное не то, что там происходит. Главное — как это на нас влияет. Именно этот аспект людей беспокоит и волнует. Не сама по себе Украина, которую уже воспринимают как «отрезанный ломоть», а влияние событий там на Россию», – резюмировал Федоров.