Отрезать от снабжения Крым нам не под силу – украинский политолог

Ракетный удар по Чонгарскому мосту имеет исключительно пропагандистские цели для воодушевления украинцев на фоне неудач на Запорожском фронте.

Об этом на канале киевского журналист Александра Шелеста заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сам по себе удар – я не думаю, что там, судя по видео, нанесён какой-то фатальный ущерб. 120 километров расстояния – с него в «десяточку», как с Антоновским мостом, даже высокоточными ракетами сложно будет накрыть. Спустя несколько дней эти повреждения восстановят. Тем более, что там есть и подразделения железнодорожных войск, и сапёрные части, это не бог весть какая проблема. Но даже сообщение через Армянск – просто становится больше [проблем].

У нас эти аспекты – взорвём Крымский мост, ну сделают паромную переправу. В конце концов, как немцы, натянут канатную дорогу на Тамань. Просто вспомним историю, у нас нет ни военно-морского флота, ни 8-го корпуса Люфтваффе, который сделал невозможным нормальное снабжение Севастополя по морю. Поэтому полностью отрезать Крым от снабжения у нас нет ни авиации, ни флота, будем говорить так как оно есть», – сказал Золотарёв.