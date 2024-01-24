Отрезать Украину от железной дороги и Черного моря – коммунист едва не выдал планы Генштаба

Елена Острякова.  
24.01.2024 19:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Россия должна уничтожить два железнодорожных перехода, связывающих Украину и Западную Европу.

Об этом сегодня на заседании Госдумы заявил депутат от КПРФ Николай Коломейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Россия должна уничтожить два железнодорожных перехода, связывающих Украину и Западную Европу. Об этом сегодня...

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«Наших бойцов и командиров на передовой беспокоит следующее. Всего два перехода с узкоколейки на нормальную нашу колею. Все ракеты, все наемники, все туристы-политики, которые приезжают поддерживать киевский режим – именно через эти два перехода. Давайте Генштаб попросим, учитывая усилившиеся наши возможности, при очередном ракетном ударе по военным объектам запланировать два эти перехода сравнять с землей, а лучше – выкопать там глубокую яму. Тогда, минимум, на три месяца (раньше нельзя восстановить) мы остановим поставку и вооружений, и ракет, и танков», – сказал Коломейцев.

Он также предложил прекратить поставки российского урана в США, Францию и Германию.

«Сейчас они копают линию обороны. Там ведь вся тяжелая техника завезена с Запада. Ее по автомобильной дороге не провезешь. Нам зачем эта бесконечная война? Нано прекращать поставки нашими возможными средствами. Надо блокировать море, планировать операции по отсечению Черного мо…», – на этом месте Коломейцеву выключили микрофон.

«Не раскрывайте подходы, которые требуют обсуждения, перед СМИ», – сделал замечание депутату спикер Вячеслав Володин.

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