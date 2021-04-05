Отрезать уши бабушке: Зеленский готовит для нацистов самую грязную работу на Донбассе

05.04.2021, Донецк, Максим Карпенко

Новости Украины

Подразделения украинских националистов, легализованные в рядах ВСУ, нужны для выполнения самой грязной работы на захваченной территории – зачисток, сопровождаемых незаконными действиями.

Об этом в эфире интернет-канала «Grey Zone» заявил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Безсонова, идеологически мотивированных праворадикалов обычно бросают на самые тяжелые участки фронта или доверяют сомнительную с точки зрения закона работу – нацисты готовы пытать местное население более рьяно, чем это делали бы кадровые военные.

«Это наступательные операции, особенно на опасных участках фронта. К примеру, занять высотку или войти в населенный пункт и так далее.

Ну и, конечно же, мое субъективное мнение, – это вопрос зачисток территории. Зачистка, нужно понимать, это не просто тупо всех вырезать, расстрелять, съесть младенцев – нет, это еще очень быстрое получение информации о противнике от местного населения.

То есть, если ВСУшник не захочет отрезать уши какой-то бабушке, пытать какого-то старика или молодого парня, потому что не захочет. А для замотивированных украинских националистов каждый житель нашей территории – это, как они называют, коллаборант, враг, тут все сепары, мирных нет. Они это открыто заявляют. И они вполне смогут очень быстро, пытками и так далее, добывать разведданные и оперативную информацию получать от местного населения. Поэтому эти моменты, для такой грязной работы, будут использоваться эти ребята», – заявил Безсонов.