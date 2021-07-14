«Отрезать языки и просто валить». Правосеки и навальнисты готовили теракты в Белоруссии

14.07.2021, Москва, Елена Острякова

Белорусский телеканал ОНТ продемонстрировал в эфире двухсерийный документальный фильм о терактах, готовившихся в стране в мае-июне этого года.

Участники терактов отбирались через деструктивные чаты в интернете. Администратором одного из них «Отряды гражданской самообороны Беларуси» (ОГСБ) выступал некий Денис Гофман. Уроженец Хабаровска он большую часть жизни провел на Украине, имел связи с «Правым сектором», а сейчас проживает в Германии. В чате Гофман фигурировал под ником Дис.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Также активную работу в чате вел еще один уроженец России Егор Дудников, действовавший под ником Злой Бэтц. Он активно призывал участников к силовым действиям, вплоть до убийств с помощью отравленного шила. Изначально он планировал во время протестов в России в связи с задержанием Навального создать аналогичный чат «Отряды Гражданской самообороны России». Сейчас он арестован, активно сотрудничает с белорусским следствием и называет всех участников ОГСБ «придурками». Он рассказал, что администраторы чата проживают в Германии, Японии и на Украине.

Дис вербовал среди участников чата людей, потенциально готовых к терактам. Он начинал с простых заданий – предлагал расклеить листовки или разрисовать революционной символикой табачный ларек. Для выполнения диверсий выбирались люди с нестабильной психикой.

На этом этапе в ОГСБ внедрились сотрудники белорусского КГБ. Они представилась как команда по страйкболу и предоставили Дису впечатляющее видео своей подготовки. Администратор обрадовался, разместил ролик в чате и предложил страйкболистам пройти подготовку по владению боевым оружием на Украине. Те отказались.

В основном Дис сам придумывал задания, но среди участников ОГСБ находились такие, которые проявляла инициативу. Наталья Матвеева под ником Октавия предложила поджечь лесозаготовительную технику. Ее задержали на лесопилке. Матвеева сразу согласилась сотрудничать со следствием, и долго поддерживала у Диса иллюзию, что теракт получился. Для этого КГБ подожгло неисправный автомобиль, а запись выслала администратору ОГСБ.

Дис возлагал большие надежды на теракт со взрывом вышки центра связи ВМФ РФ в Вилейке. Оружие и тепловизор для этой операции было переправлено нелегально через границу с Украиной, туда же планировалось переправить исполнителей после завершения теракта. Хофман на этапе подготовки бравировал своими связями с олигархом Игорем Коломойским и российским политтехнологом Владиславом Рогимовым.

«Надо на одну вышку установить взрывчатку, где-то на полтора часа и уйти, будет взрыв — вот такая тема и она тоже очень шумная, потому что объект Российской Федерации, очень важный им»,- объяснял Дис участникам суть задания.

Этот теракт также был предотвращен.

Последней операцией, которую планировал ОГСБ, стало похищение тележурналиста Григория Азаренка с целью покалечить.

«Пропагандистам — отрезать языки, а ментов просто валить. Нужно реальное физическое устранение. Просто один, два, три трупа и все пойдет по накатанной. Когда вырубите (Азаренка – ред.), тогда можете снимать. Если наш киллер увидит, что тот глаз открыл и кого-то из вас увидел, скорее всего, он его уработает, ну потому что ему свидетели не нужны», – пояснял Дис.

Когда и эта операция провалилась из-за того, что одним из назначенных исполнителей оказался сотрудник КГБ, скрывать факт внедрения спецслужб в деструктивный чат стало невозможно. Диса началась депрессия. Он принялся менять аккаунты, аватарки, ники. ОГСБ был закрыт.

Однако в интернете продолжают действовать другие аналогичные группы, признают создатели фильма.