«Отрезают уши и простреливают ноги»: как ВСУ пытают пленных
Украинские боевики применяют изуверские пытки по отношению к попавшим к ним в плен русским.
Соответствующий видеосюжет опубликовал военкор ВГТРК Егор Григорьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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На кадрах фрагменты работы луганских судмедэкспертов с преданными Украиной телами, которые пришли к заключению, что украинские нацисты еще при жизни отрезаны пленных отрезали им уши и простреливали ноги.
«На теле погибшего видны явно пожизненные следы пыток – это и переломанная фаланга кисти правой руки, и переломанная левая кисть, и след от огнестрельного ранения на левой конечности в районе голени. Согласно свидетельству о смерти, он погиб от острого кровотечения.
На кожном покрове на спине, на лопатках явные следы соприкосновения с какими-то горячими предметами, возможно, это была лампа. Правое ухо погибшего также имеет следы пыток в виде надрезов верхней части ушной раковины», – рассказала сотрудник морга.
В состав специальной группы по фиксации преступлений вошли советник главы ЛНР Анна Сорока и омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.
Отмечается, что материалы будут переданы руководителю Луганского офиса МККК Биляне Милошевич для направления в штаб-квартиру в Женеве как прямые доказательства применения украинской стороной пыток и истязаний в нарушение женевских конвенций об обращении с военнопленными.
После проведения необходимых мероприятий тела бойцов будут переданы родственникам.
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