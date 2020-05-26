«Отрежем голову, как ягненку». В Косово с топором напали на серба

26.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Как сообщил «министр» по делам общин и репатриации Косово серб Далибор Евтич, в муниципалитете Клина произошло очередное нападение албанских погромщиков на репатрианта из Сербии.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В деревне Дреновчич муниципалитета Клина репатриант Джорджия Джорович подвергся нападению с топором, – написал сегодня, 26 мая, Евтич в своем твиттере. – Албанцы, которые напали на него, сказали, что, если они увидят его снова в его собственности (доме – ред.), то «отрубят ему голову, как ягненку». Настало время положить конец этому насилию!».

И судя по твиттеру Евтича, несмотря на его призывы, нападения на сербов-репатриантов в Косово не прекращаются, а сепаратистские албанские власти не спешат искать погромщиков. Так, предыдущее нападение на дом сербского репатрианта в том же муниципалитете произошло 23 мая.

«В репатриантском селе Берково в Клине был устроен пожар в доме репатрианта Жарко Вуковича, – написал до этого Евтич. – Министерство общин и возвращения построило дом для Жарко в прошлом году. Это еще одна серия нападений на репатриантов в Косово. Семья Вукович получит поддержку и помощь».

Дом Жарко Вуковича.

Впоследствии сербское издание Blic нашло Вуковича, которые на момент поджога находился в сербском городе Кралево и попросило его прокомментировать произошедший инцидент:

«Наш дом был разрушен во время войны в 1999 году, и с тех пор мы живем в Кралево, – рассказал репатриант. – Министерство (Косово – ред.) по делам общин и репатриации отремонтировало наш дом, и я уже был в нем со своей семьей, практически переехал, уже поработал в поле. Мне нужно было сеять, но в марте этому помешала пандемия. И вот в пятницу мои соседи сообщили мне, что из моего дома идет дым».

По словам Вуковича, который с трудом сдерживал слезы, его семья не могла вернуться в родной край на протяжении 21 года, но все равно сделает это, несмотря на угрозы.

«Они разбили мое окно и вошли в дом, оставив следы от обуви на кровати, подожгли двуспальную кровать, огонь попал на занавеску, телевизор расплавился…. Я не могу приехать пока, наши выпускают (Сербия открыла границы – ред.), но Приштина пока не сделала этого, ходят слухи, что возможно пустят к 1июня… С того времени, когда я работал дорожным инспектором, многие албанцы знают меня. И они не могут поверить, что мой дом подожгли. Они даже плюют в сторону и проклинают своих соплеменников, сделавших это. У меня два сына, две дочери и четверо внуков. Пятеро или шестеро из нас обязательно вернутся».

«Инциденты устраиваются для того, чтобы сделать процесс возвращения полностью бессмысленным, – прокомментировал ситуацию Евтич, в очередной раз призвав косовские власти отреагировать на нападения на сербских репатриантов – То, что мы строим, восстанавливаем, поджигается, разграбляется или уничтожается иным образом. Нет сомнений в том, что со стороны тех, кто совершает подобное, имеется серьезный умысел, чтобы нарушить процесс возвращения (сербов – ред.). Я боюсь, что до тех пор, пока виновные в этих нападениях на репатриантов не будут привлечены к ответственности, такой же метод запугивания будет практиковаться и дальше».

По информации Blic, за последние два месяца в Косово было зарегистрировано 18 нападений на сербских репатриантов, при этом три сербских дома были подожжены.