«Отрежем тебе оставшиеся культи» – херсонские нацисты затравили земляка-антифашиста

02.08.2019, Херсон, Владимир Гладков

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко опубликовал на своей странице в Facebook фрагменты постоянно поступающих ему угроз.

Ненависть нацистов к человеку, который борется против гражданской войны на Украине, перешла все пределы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дорогие друзья! Не хочется мне писать об этом. Но думаю, что я правильно делаю, что я периодически пишу о таких негодяях. Вы знаете, что социальные сети – это мощное оружие. Только вот жалко, что иногда это оружие попадает в руки самым настоящим дебилам, дегенератам, которые не понимают, что они делают и какой они урон наносят своему народу, стране.

Вы знаете, что я публикую информацию о ситуации в Украине. А правда многим сегодня не нравится. Так вот, за последнее время мне в личку, на мессенджер приходят разные гадости. Сперва я думал, что это боты, но как оказалось, большая часть сообщений – это не от ботов, а от реальных людей. Они проклинают меня и даже последнюю руку хотят отрубить, если я вернусь на свою любимую Малую Родину – Херсон. И таких сообщений мне пришло больше сотни.

Но самое гнусное, что меня поразило, я хочу процитировать: «Что тебе беглый, поганый обрубок, в Раше не сидится? В наш украинский Херсон всё тянет? Ну, приезжай! Отрежем тебе оставшиеся культи… А если, мразь, подобная тебе, тут начнет что-то возникать, «живые позавидуют мертвым» (С), так как ё**ули вас в 2014, по городам Юго-Востока, так и сейчас вас придавим… И хрен вы что сделаете… Х**м утретесь! Как утерлись в 2014, получив в распоряжение тот «аппендикс – ЛДНР». P.S. С прошедшим днём «одесского шашлыка».

Я такие проклятья получаю каждый день. Меня как человека коробит всего. Хочу сказать, как же таких выродков земля держит? Если они думают, что я не знаю, кто это пишет, то я знаю их. И думаю, что скоро им придется понести суровое наказание. Мы обязательно встретимся в Херсоне! Ведь на таких неадекватных людях лежит кровь мирных жителей Донбасса, раскол страны и общества, хаос и эта проклятая, никому не нужная гражданская война», – сообщил Журавко.

Также экс-нардеп отметил, что все угрозы и оскорбления в свой адрес лишь укрепляют его в мысли, что он делает всё правильно.

«Ваши грязные слова – это подтверждение всего лишь того, что вы слабы, никчёмны, недалекие люди, трусы и подонки. Как в той жизненной пословице: «Словом можно убить, словом можно спасти». Мои слова – это моё оружие против вас, которым я буду вас уничтожать, пока не настанет радостный День Победы!

К этому я хочу добавить. Видно, такие убогие, неадекватные люди в своей жизни ничего не добились, и не знают, что такое жизнь, а, особенно, расти в детском доме, ездить с самого детства на коляске, будучи безруким, безногим. Конечно же, того, что я пережил в жизни, и как мне даётся сегодня эта жизнь – я никому этого не пожелаю, т. к. знаю, что такое боль, как выживать, что такое война. Так что думайте всегда, что пишете, и что говорите!» – добавил Алексей Журавко.