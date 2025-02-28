«Отрезвляющее превью» для Украины и Европы: Стармер, как и Макрон, уедет от Трампа ни с чем.

Европейская версия Politico назвала визит британского премьера Кира Стармера к Трампу «отрезвляющим превью для Украины».

В материале говорится, что Стармер во время своего первого визита в Белый дом «осыпал президента Дональда Трампа корзиной подарков, включая обязательства тратить больше денег на оборону, пышные похвалы и письмо от короля Карла III с приглашением Трампа на государственный ужин».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Эмоционально Трамп остался чрезвычайно доволен. Но это не означает, что Стармер получил от США что-то взамен, – предупреждает издание.

Причем – делает вывод издание – речь идет о провале британской программы-минимум. О «максимуме» речи вообще не идет.

«Трамп, похоже, остался равнодушен к отчаянному призыву Стармера усилить приверженность США защите Украины, если и когда ее конфликт с Россией закончится. Понимая, что Трамп отверг просьбы предоставить Украине «гарантии безопасности», Стармер просил о меньшем — об обязательстве США «поддержать» европейские усилия по защите Украины от любого будущего вторжения России. Трамп ответил на все это отрицательно», – говорится в статье.

Трамп, сидевший рядом со Стармером, отмахнулся от вопросов о том, что США могут сделать для сдерживания президента России Владимира Путина, и сказал, что верит в то, что бывший сотрудник КГБ не откажется от потенциальной мирной сделки. Он предположил, что экономического соглашения, которое он подпишет с Зеленским, будет достаточно, чтобы сдержать Россию.

«Это, можно сказать, подстраховка… Я не думаю, что кто-то будет играть, если мы будем там с большим количеством рабочих», — сказал Трамп о сделке по минеральным ресурсам.

«Им не нужна большая помощь. Они могут сами о себе позаботиться», — уверил Трамп, прежде чем уклониться от ответа. «Британцы — невероятные солдаты, невероятные военные, и они могут сами о себе позаботиться. Но если им понадобится помощь, я всегда буду с британцами, хорошо? Я всегда буду с ними. Но им не нужна наша помощь».

Вскоре после того, как Трамп сделал эти замечания в Овальном кабинете, во время пресс-конференции один из репортеров прямо задал ему вопрос, который не дает покоя всей Европе — поддерживает ли он статью 5 устава НАТО, согласно которой нападение на любого члена НАТО считается нападением на всех.

«Я поддерживаю ее», — ответил президент, но добавил, что считает это формальностью, поскольку статья вряд ли будет применена, если союзник по НАТО подвергнется нападению во время своего пребывания на Украине.

«Не думаю, что у нас будет для этого повод. Я думаю, что у нас будет очень успешный мир, и я думаю, что это будет длительный мир. И я думаю, что это произойдет, надеюсь, быстро. Если это не произойдет быстро, то может не произойти вообще», — сказал Трамп.

Возможно, наибольшее беспокойство у Стармера и других евронатовцев вызвало то, что президент США безразлично отнесся к вопросу, будут ли США отвечать военным способом в ситуации, если британские войска подвергнутся нападению на Украине,