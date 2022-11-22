Отрезвляющий душ для русских: США не устали. Война продолжится

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Соединенные Штаты отнюдь не готовятся закончить конфликт на Украине и не ищут мирного решения.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин.

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«В последние дни нас особенно активно убеждают в том, что Америка «устала от войны» на Украине, что издержки оказались слишком велики и потому Вашингтон не только сам склоняется к дипломатическому решению конфликта, но даже начинает давить на киевский режим, дабы поубавить его воинственность и заставить сесть за стол переговоров с Москвой», – пишет Шишкин.

Всем, кто «обманываться/обманывать рад» эксперт предлагает внимательно вчитаться в заявление министра обороны США Ллойда Остина, который сказал, что «исход войны на Украине поможет задать курс глобальной безопасности в нашем все еще юном столетии».

«Фактически, пусть и иными словами, он повторил то, о чем неоднократно говорил президент России Владимир Путин – от исхода кризиса на Украине зависит сохранится или нет пятивековое доминирование Запада и собираемая им с мира «рента гегемона». Как видим, Америка прекрасно понимает, что сейчас для нее лежит на весах. Что речь идет не о судьбе киевского режима или проекта Украина-АнтиРоссия. Речь идет о глобальной безопасности, а значит – о безопасности и судьбе Соединенных Штатов. А при таких ставках Америка за ценой не постоит», – считает Шишкин.

Согласен с такой точкой зрения политолог и экономист Александр Дудчак. Более того, он скептически оценивает надежды на то, что с приходом к власти в США республиканцев будет урезана помощь Украине.

«Наоборот, у них есть желание проверить, насколько целевое было использование выделяемых средств. Поэтому нам, может быть, даже сложнее, если деньги, направляемые на войну, не будут разворовываться, а всё вооружение будет идти именно на Украину, а не перепродаваться в третьи страны», – сказал Дудчак.

По его словам, все это он сказал журналистке одного из российских телеканалов, попросившей прокомментировать возможное урезание помощи Украине при республиканцах.

«Ой, это не в нашей концепции», – передает Дудчак слова журналистки, по всей видимости, услышавшей не совсем тот ответ, который был нужен.