«Отрицать выгоды может только глупец»: Военные ответили на нытьё либералов «зачем нам Крым?»

19.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

«Зачем нам был нужен этот Крым? Рубль обвалился, за границу не поехать, санкционного пармезана не купить!» – соответствующие стенания определенной категории граждан с 2014 года эксплуатируются либеральной прозападной прессой.

Итак, для чего России было нужно воссоединение Крыма, если не брать во внимание моральный фактор – спасение двух миллионов русских, которым угрожала резня и ассимиляция? Ответ на этот вопрос дали участники «круглого стола» в Совете Федерации, который состоялся накануне.

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Самый главный аргумент – Крым критически важен для безопасности европейской части России. С его территории можно отразить даже потенциальную ядерную угрозу на дальних рубежах.

«На Крымском полуострове создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка войск и сил с соответствующими современными высокотехнологическими системами вооружения. В состав военно-морской базы вошли также вновь сформированные 22-й армейский корпус и две дивизии – одна противовоздушной обороны, а вторая авиационная.

Более того, развернутые на полуострове системы высокоточного оружия играют важную роль в обеспечении безопасности страны. С момента воссоединения Крыма с Россией прочный фундамент развития и наращивания боевых возможностей обрел и Черноморский флот.

За последние годы флот кардинально обновился. На Черноморский флот поставлены три дивизиона береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», в прошедшем году флот пополнился новыми шестью патрульными кораблями серии МРК проекта «Каракурт», тремя новейшими корветами, способными выполнять задачи в дальней морской зоне, а также судами обеспечения…

За оборону крымского неба в первую очередь отвечает 31-я дивизия ПВО, перевооруженная с 16-го по 18-й год на самые современные комплексы противовоздушной обороны С-400. Перевооружение на эти комплексы серьезно повысило боевые возможности всей системы крымской противовоздушной обороны.

При этом, данная система надежно прикрывает границы России не только в Крыму, но и на большей части Краснодарского края. Таким образом, группировка войск на полуострове не оставляет ни единого шанса любому потенциальному противнику, который посягнет на территориальную целостность нашей страны», – заявил замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов.

Благодаря Крыму Россия сегодня может контролировать все пространство черноморского региона, сохранила выход к важному геополитическому театру – Сердиземноморью – и получила возможность действовать на упреждение, что хорошо знают «партнеры» из НАТО, подчеркнул бывший начальник Генерального штаба ВС РФ Юрий Балуевский:

«По сути, Крым – это непотопляемый авианосец России на Черном море. Это распределение базирования сил Военно-морского флота и вообще Вооруженных сил на побережье Черного моря, это контроль надводной, подводной, воздушной обстановки на всей акватории.

Когда американские самолеты B-52 появились в воздушном пространстве Украины и отрабатывали условно нанесение ядерного оружия, по сути, и сегодня, и вчера, и завтра возможности войск, сил, находящихся в Крыму, позволяют отслеживать, анализировать и осуществлять предварительные меры по контролю, наблюдению и предупреждению, а если необходимо, и пресечению этих действий, которые мы сегодня наблюдаем.

Это и контроль доступа иностранных судов и кораблей в акваторию Азовского моря, и сохранение нашего кратчайшего пути для военно-морского флота России в стратегически важный регион Средиземноморья.

Это и увеличение расходов нашего потенциального противника на совершенствование им военной инфраструктуры на юго-западных рубежах России. То, что сегодня мы имеем в Крыму, позволяет оперативно и эффективно применять оружие большой дальности по объектам потенциальных противников в случае развязывания военных действий в регионе. Это действительно так. И «друзья», «противники», «союзники» прекрасно об этом знают».

Россия не случайно провела стремительную модернизацию Черноморского флота после 2014 года.

«Этот флот является пистолетом у виска у любого агрессора, который пожелает начать движение на территорию России. Наш флот со своим оружием достает до любой европейской столицы и тем самым предупреждает любые потуги к началу войны, он является тем оружием, которое готово ударить в сердце любого агрессора и в Европе, и в других странах, граничащих с Россией, в любой момент», – подчеркнул доктор военных наук, контр-адмирал Владимир Дудко.

С ним согласился председатель президиума организации «Офицеры России», Герой России Сергей Липовой.

«Военно-политические выгоды от присоединения Крыма к России отрицать может только глупец. С экономической точки зрения Крым следует рассматривать как долгосрочный инвестиционный проект, который в будущем, при правильном руководстве и соответствующих вложениях, принесет стране хороший доход. Кроме того, эти события фактически освободили нас от необходимости платить арендную плату за пребывание там наших войск и вплотную заняться модернизацией Черноморского флота.

Мы просто не имели права оставить полуостров, потому что тогда потеряли бы одну из основных баз российского ВМФ и стратегически важный для нас выход в Средиземное море. Но важно то, что к руководству России обратились и сами жители Крыма: им не нужны были базы НАТО и экономическая, политическая и социальная разруха на их земле», – напоминает Липовой.

Именно возвращение Крыма, по мнению Юрия Балуевского, сорвало планы НАТО по наращиванию своего присутствия в Черном море и строительству своих баз на территории полуострова:

«Это превентивный срыв планов НАТО по созданию на южных рубежах своих баз. Это же было, и планы эти были. Буквально в Грузии, в которой мне довелось несколько лет служить, командовать штабом российских войск на территории Грузии, Азербайджана и Армении – Анаклия, создается глубоководный порт, с глубиной у пирса свыше 20-ти метров. Это позволит американцам базировать вплоть до авианосцев. 25 миллиардов долларов только Грузия выделяет на строительство и реконструкцию этого порта, хотя есть два существующих – это Батуми и Поти, они в пределах 15-ти метров у пирса».

Именно срыв планов по Крыму не может простить России коллективный Запад.

«После воссоединения Крыма с Россией возросло военное присутствие НАТО в черноморском регионе. Американские корабли, разведывательные самолеты и беспилотники регулярно приближаются к российским границам.

После керченской провокации Военно-морских сил Украины в ноябре 18-го года деятельность НАТОвцев еще более активизировалась, число полетов разведывательных самолетов в регионе увеличилась еще на 40%, а вблизи Крымского полуострова на 60%.

На 2021-й год в регионе запланированы восемь совместных учений Вооруженных сил Украины и НАТО с участием 11-ти тысяч иностранных военных – американцев, поляков, румын и англичан. В этих условиях руководством страны принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности государства и пресечения угроз Российской Федерации на южном направлении», – перечислил замминистра.

Балуевский уверен, что полуостров еще сыграет свою роль в предстоящем возвращении и других исторических земель России:

«Крыму предстоит, и я уверен, это обязательно реализуется, важнейшая роль в геополитическом противостоянии с националистической Украиной… Сегодня Украина играет и рассматривается Западом как передовой эшелон в возможном военном столкновении с Россией», – напоминает эксперт.