09.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Минский процесс, Украина

Отрицая Минск, Порошенко вычеркивает себя из «нормандского формата».


Отрицая Минский формат переговоров по Донбассу, Порошенко делает невозможным свое участие в «нормандском» формате. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Присутствие среди трех великих держав Украины связано только с обсуждением реализации Минских соглашений. По всем другим вопросам присутствие Порошенко абсолютно не требуется», – сказал Жарихин.

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Как ранее передавал «Пролитнавигатор», президент Украины Петр Порошенко заявил, что отрицает существование Минского формата. Он полагает, что существует только «нормандский формат».

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