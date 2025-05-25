Бывший командующий Объединенных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк увидел сходство между украинским кризисом и разделом Югославии, когда Европа проявляла нерешительность, но США «убедили Россию в том, чего мы хотели, хотя мы знали, что Россия этого не хочет».

Об этом он заявил на Парламентской ассамблее НАТО в Дейтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы смотрим на Украину сегодня, и я вижу большое сходство. Я вижу робкую международную реакцию. Я вижу нацию, которая пытается защитить себя и действительно борется за свободу всех остальных, против нарушения правил международного порядка. И я не вижу сильного объединенного международного ответа, возглавляемого США. Вместо этого я вижу трепет и дрожь. Страны беспокоятся о безопасности своих войск, спрашивают себя: можем ли мы выступить, каковы будут дипломатические последствия в Нью-Йорке», – трепался Кларк.

Он считает, что Запад сможет победить Россию, только объединившись.