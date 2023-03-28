Отрёкшаяся от Москвы верхушка УПЦ унижается перед бандеровцами, чтобы сохранить свое состояние, – религиовед

Анатолий Лапин.  
28.03.2023 16:16
  (Мск) , Москва
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Дзен, Проституция, Украина, Церковь


Верхушка УПЦ до последнего идёт на унижения перед режимом Владимира Зеленского, декларирует поддержку карателям ВСУ, руководствуясь меркантильным интересом – сремлением сохранить свой достаток и преференции.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил его коллега, религиовед Марк Смирнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Верхушка УПЦ до последнего идёт на унижения перед режимом Владимира Зеленского, декларирует поддержку карателям...

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По мнению Смирнова, пришедшие на Банковую иерархи, но так и не добившиеся аудиенции Зеленского, являются состоятельными людьми.

 «Конечно, это все театр, это желание получить как можно больше преференций от любой власти – советской ли, власти новых национальных лидеров Украины – того же Порошенко или Кучмы, или Зеленского.

«Дайте нам что-нибудь большее, освободите нас от налогов». И самое главное – многие монахи, я смотрел на них, мне было печально, жалко смотреть, – они говорили: «Дайте нам спокойно жить, спокойно молиться».

Но рядом же стояли епископы, у которых на груди целое состояние. Усыпанные бриллиантами. Или те же кресты, они из настоящих бриллиантов – это не бирюльки, не стразы, это реальные бриллианты.

Давайте посмотрим на их особняки, на каких машинах они ездят – им есть, что терять, понимаете? Поэтому они не хотят… и поэтому они ищут, на чьей стороне линии фронта сегодня победа, кто побеждает – будет «перемога» или не будет «перемога». А раз не будет «перемоги», то надо подождать. Подождать, когда выяснится ситуация.

Тогда мы снова придем и скажем: «Так, братья, нас же заставляли, нас мучали, нас преследовали», – объяснил Смирнов логику иерархов УПЦ, ранее отрекшихся от единства с Москвой.

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