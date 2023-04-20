Отряд не заметит потери бойца. Почему Украина спокойно переживет потерю Зеленского

Среди расхожих политических мифов об Украине, внедренных в массовое сознание усилиями медиа и говорящих голов от экспертизы, важное место занимает неоправданное отождествление Украины как государства и политического проекта с правящим там в моменте режимом, персонифицированным в фигуре президента.

Так было с Порошенко. Вспомните, какие страсти нагнетались по поводу политической судьбы Петра Алексеевича. А вот он ушел, и его уже четвертый год нет на Банковой, а между тем политический проект, хедлайнером которого он был в течение своей каденции – живее всех живых и берет те высоты, которых при Порошенко взять не смогли. Урок здесь такой: институции сильнее персоналий.

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Сегодня ровно то же самое мы видим на примере Зеленского. Вот, скажем, украинский политолог Руслан Бортник оценивает перспективы шестого президента Украины:

«Если не будет победы или будет какое-то замораживание конфликта, то Зеленского и его команду ждут очень непростые времена, во время которых они спокойно могут потерять власть. Потому что они окажутся между молотом и наковальней, между двумя видами оппозиции. Одна будет кричать, что из-за вас мы потеряли какие-то территории, а другая будет кричать, что из-за вас случилась война, вы вели себя непрофессионально и не смогли удержать мир. Тем более, что придётся обнародовать огромный массив данных, связанных с потерями, всплывёт масса информации, связанной с коррупцией (сегодня эти массивы информации не публикуются, чтобы не навредить обороноспособности страны). И война у нас сразу трансформируется в политический кризис».

Самое смешное, что в процитированном отрывке описано не будущее, а прошлое. Именно этот рефрен и сопровождал украинский политпроцесс первую майданную пятилетку: экс-регионалы упрекали майданщиков в том, что из-за них Украина потеряла территории, а майданщики ставили экс-регионалам на вид что те мол «привели в страну войну» (сиречь «позвали Путина»).

Так что и в гипотетическом случае «мира без победы» ничего принципиально нового в украинском политпространстве не произойдет. Благо, никаких принципиально новых политических сил и фигур нынешний кризис не породил, а только лишь помог смести с шахматной доски часть старых, типа Медведчука.

Угрожает ли гипотетический размен Зеленского с его окружением самому украинскому политпроекту и государственности? Безусловно, нет. Зеленский, как и Порошенко до него – лишь временный фронтмен этого проекта, нанятый менеджер. Сам же украинский проект сконструирован так, что в случае ухода Зеленского громадяне будут выбирать между двенадцатью сортами точно таких же зеленских, которые продолжат плюс минус ту же политику, к разочарованию тех, кто искренне полагал, что от перемены физиономий и фамилий на Банковой изменится суть.

Будет ли гипотетический «вынос» Зеленского в случае «мира без победы» победой России? Нет. Он будет ее поражением. И не только потому, что Зеленского на Украине сменит Зеленский же, но с другой фамилией, но и потому, что лишний раз проиллюстрирует известный тезис сторонников майдана о том, что «мы его к власти привели, мы же его и вынесем, если он нам не понравится». Причем, на этот раз без стрельбы и переворотов, в рамках утвержденных под присмотром американской амбасады процедур.

Поражением РФ это станет еще и потому, что произойдет вне всякой связи с усилиями Москвы – будь то «мягкая» сила или ракетные удары. Москве в этом спектакле уготована исключительно роль зрителя на галерке, пассивно наблюдающего за сменой декораций и не имеющего никаких инструментов влияния на происходящее на сцене.

Более того, сам факт, что украинцы смогли на время войны и «внешней агрессии» отодвинуть в сторону разногласия, засунуть в задний карман свои претензии к Зе и сплотиться вокруг его фигуры будет в такой оптике дополнительным доказательством в плюс, а не в минус майданному проекту. Мол, гражданская зрелость и все такое. Извлекли уроки терок между Петлюрой и Скоропадским столетней давности и не дали сиюминутным амбициям похоронить государство.

Именно так все это и будет выглядеть глазами потребителей украинских медиа изнутри процесса. Скажу больше – далеко не факт, что нынешний угар национализма сохранится и впредь на длительную перспективу. То, с какой скоростью множество городских русскоязычных «адекватников» мутировало в сторону оголтелой русофобии, наверняка дало основания для определенных выводов аналитическим «тинк танкам», обслуживающим этот проект на длинную дистанцию.

А значит – совсем не исключен вариант, при котором постзеленская Украина все же вернется к тому варианту «исправления имен», которого ждали от Зе его сторонники образца 2019 года. А именно – некоторой либерализации гуманитарной политики при сохранении в неприкосновенности ценностных основ и общего курса «Геть от Москвы!». В конце концов, совершенно не важно, на каком языке проклинать Путина и славить ВСУ.

Так что не буду удивлен, если в каком-то из будущих политических циклов мы увидим «сбычу мечт» сторонников украинского двуязычия, только в вывернутом наизнанку виде. Грубо говоря, это будет русскоязычная антироссийская Украина. Особенно если к этому времени Х оставшиеся консервативные институты, служившие якорями для пророссийской идентичности будут либо ликвидированы либо ассимилированы и встроены в новый антироссийский консенсус.

Как сейчас происходит, например, с УПЦ, которая, в борьбе за право на собственное существование апеллирует к украинскому патриотизму и в действительности, по мере вымывания наиболее прорусской части паствы, ушедшей с новыми территориями РФ, все больше «украинизируется» и становится национальной Церковью украинцев по факту. Причем, самой крупной украинской Церковью, пускай и формально без автокефального статуса. Церковью, которую сегодня защищают демобилизованные бойцы ВСУ со словами «За что я воевал?!»

На вероятность морфирования ситуации именно в таком ключе указывает и переброска Арестовича на условно «адекватнический» фронт. Теперь бывший апостол войны с Россией говорит во многом правильные и даже приятные российскому слуху вещи. Например, утверждая, что без изменения гуманитарной политики Украину ждет судьба межвоенной Польши.

И нужно понимать – если вы хотите знать, как будет выглядеть следующее поколение «выразителей интересов юго-востока», то вот именно такие Арестовичи, а также Бужанские ими и будут. Причем, без какого либо ущерба для, в целом, прозападного и антироссийского курса и в рамках подготовки с следующей украино-российской войне лет через ..надцать а может и раньше.

Так что если уж прогнозировать судьбу Украины, то персональное будущее Зеленского в этом смысле не значит абсолютно ничего. Размен Зеленского на кого-то похожего (а других на Украине нет и появиться им неоткуда) – это событие в стиле «Отряд не заметил потери бойца». А вот цементирование украино-российских отношений по образцу индо-пакистанских – это всерьез и надолго.

Это не Белоруссия, судьба которой намертво связана с политическим выживанием и наследованием Александра Лукашенко. И именно потому, повторюсь, что в случае Украины режим не персоналистский, а институциональный. А институции важнее персоналий.