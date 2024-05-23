Отряды крымских татар не придут на помощь Джемилеву и ВСУ – глава Крыма Аксёнов

Объявленный в международный розыск экс-лидер экстремистского меджлиса Мустафа Джемилев заявил, что без военного вторжения Украине не взять Крым. Но как только ВСУ подойдут к границе с Крымом, им на помощь якобы придут отряды крымских татар.

Об этом он сказал в интервью проамериканскому ресурсу «Крым. Реалии» проекта американского «Радио Свобода» , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас речь идет только о военном освобождении. Я думаю, когда мы подойдём к перешейку, мы ещё раз продолжим переговоры, но уже о том, чтобы они покинули Крым без потерь. Если откажутся – стрелять, другого пути нет. Я уже с Будановым говорил о том, что как только украинские войска подойдут к границе с Крымом, они будут приятно удивлены, потому что крымские татары серьёзно к этому готовятся. Правда, они не обучены, и оружие мало у кого есть, но их значительное количество», – заверил Джемилев.

Комментируя это заявление в эфире «Крым 24», глава региона Сергей Аксёнов попросил не слушать «этих фриков – придурка Джемилева и Чубарова».

«Мы здесь живём уже 10 лет и доказали – никаких межнациональных противоречий на самом деле нет, кто бы что ни говорил, и какая бы ситуация ни случалась. Подавляющее большинство крымчан разных национальностей, и по любым соцопросам, и я на улице общаюсь с людьми, знаю, что происходит, и спецслужбы у нас ведут в этой части работу – абсолютное большинство крымчан поддерживает президента, поддерживает Россию. Поэтому здесь никаких вопросов нет», – отметил он.

«И никакими целями и задачами ничего они не добьются, никем нас не напугают. На меня только за последний год было раскрыто четыре покушения. Все были задержаны. Нас этим не остановить, они просто ещё не поняли. Мы двигаемся вперёд, и плевать я хотел на все угрозы. Мы делаем своё дело, пусть и они делают. Посмотрим, у кого что получится, что в конце будет – жизнь покажет, кто на что учился, и кто чего достоин», – заключил Аксёнов.