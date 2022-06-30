Отсчет освобождения Лисичанска пошел на часы – Мирошник

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Новости Украины

Несмотря на небезосновательные опасения, при освобождении Лисичанска сценария, где приходилось долго вгрызаться в оборону ВСУ, не будет.

Об этом в эфире канала «Соловьёв Live» заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что вчера вечером при попытке покинуть Лисичанск под обстрелы попали несколько колонн, в том числе, судя по автомобилям, с высокопоставленными украинскими военными.

«На правом берегу Северского Донца нашими подразделениями сформирован мощный плацдарм, и поддавливание ситуации уже идёт со стороны северо-востока. Прогноз хороши, потому что это крупный центр, в котором, по нашим опасениями, должны были быть очень серьёзные фортификационные сооружения. Помните опыт и Мариуполя, и Попасной, и сейчас состояние Авдеевки. Благодаря фортификационным сооружениям можно привести в такое состояние, что наши войска в город будут вгрызаться месяцами. Сейчас же у нас развивается активное наступление, и оно исчисляется даже не сутками, а часами. Продвижение идёт хорошо. Сразу за первой волной идут подразделения второго и третьего эшелона, которые активно проверяют и жилой сектор, и промышленную застройку, стараясь не оставлять после себя в тылу никаких групп боевиков», – рассказал Мирошник.

Он также сообщил, что территория крупнейшего на Украине Лисичанского нефтеперерабатывающего завода уже под контролем освободительных сил.

«В промзоне предприятия перестрелки велись в течение нескольких дней, и сейчас украинские формирования полностью выбиты с территории завода. Боевики бежали, бросив укрытия и технику. Также завершены мероприятия по зачистке промзоны и окружающих застроек в районе Лисичанского завода РТИ подразделениями союзных войск, продвигающимися по городу с юго-востока. Зачистка уже контролируемой территории города Лисичанска продолжается», – сообщил луганский дипломат.

В своём Telegram-канале он рассказал подробности уничтожения вражеской колонны.

«Колонна с командным составом 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, бросив подчинённых пыталась вырваться из формирующегося окружения, но была замечена союзной разведкой и попала под массированный обстрел артиллерии. Число погибших будет установлено позже, уже при непосредственном пересчете тел», – написал Мирошник.

В то же время представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщает основные части ВСУ при отступлении вынуждены бросать военную технику из-за нехватки ГСМ.

«Запасы, которые были на нефтеперерабатывающем заводе, они, скажем так, потеряли, поскольку наши подразделения зашли на территорию данного предприятия. Поэтому у них остаются сейчас небольшие запасы в разных местах по населенному пункту, но их недостаточно, чтобы вывезти всю технику – как автомобильную, так и гусеничную – из населенного пункта Лисичанск», – сообщил Марочко ТАСС.