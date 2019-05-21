Отсчет пошел: перевыборы в Раду – 21 июля, появился указ

21.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов, передает корреспондент ПолиТНавигатора.

Об этом говорится в указе №303/2019, сообщает сайт президента.

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“Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва”, – сказано в документе.

Также документом назначена дата внеочередных выборов в ВР на 21 июля 2019 года.

Кабинету Министров поручено обеспечить финансирование внеочередных выборов в ВР.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сегодня на встрече с главами фракций ВР Зеленский предложил в ближайшие пару дней созвать внеочередное заседание Верховной Рады для принятия изменений в действующее избирательное законодательство, в частности относительно отмены мажоритарной системы и снижение проходного барьера для партийных списков до 3%.

“Отмена мажоритарной системы парламентских выборов — это компромисс, ведь есть общественный запрос об изменении избирательной системы, не все его поддерживают, но такое настроение есть настроение. Для самого Зеленского как политика более выгодна система пропорциональных выборов, только по партийным спискам и поэтому он с одной стороны действует в русле своих политических интересов, а с другой стороны соответствует общественным настроениям”, – считает киевский политолог Владимир Фесенко.