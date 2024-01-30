Отсчёт пошёл: критический момент для Украины наступит через полгода – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
30.01.2024 19:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Если в течение полугода Украина не начнет получать американскую помощь, для нее наступит критический момент. Это значит, что как и в начале спецоперации, ВСУ придется системно отступать.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если в течение полугода Украина не начнет получать американскую помощь, для нее наступит критический...

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«Уровень западной поддержки падает, ситуация на фронте осложняется. Российские войска пытаются наступать по многим направлениям, какие-то села отдельные захватывают, продвигаются. Если американской поддержки не будет, как Трамп требует сегодня, то это означает, что ситуация на фронте для Вооруженных Сил Украины будет ухудшаться.

Критический момент – шесть месяцев где-то, если не будет совсем американской военной помощи. А это означает, что нам придется отступать. То есть, это не будет разгром, но нам придется явно системно отступать – возможно, так же, как это было в начале войны», – заключил Бортник.

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