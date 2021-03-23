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23.03.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Идиотизм, Китай, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Отсчёт пошёл: «Мотор сич» доживает последние годы – эксперт

Новости Украины

Скандал вокруг национализации предприятия «Мотор сич», в результате которого китайские инвесторы теряют свои инвестиции, приведет к тому, что предприятие потеряет не только российский, но уже и китайский рынок.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После утраты российского рынка ссора еще и с Китаем – вероятнее всего приведет к потере и второго по значимости рынка. Безусловно, это – путь к деградации предприятия. Внутренний украинский рынок слишком мал, но и даже на нем в сферах, где «Мотор сич» теоретически еще могла бы составлять конкуренцию, теперь уже хозяйничают западные партнеры. Это видно хотя бы по заключенному пару лет назад контракту на поставку 55 вертолетов Airbus.

«Мотор сич» обещают какие-то заказы в будущем, однако для такого предприятия это несерьезные объемы, и неизвестно будут ли эти заказы. На Западе продукция этого предприятия однозначно никому не нужна. Остаются страны Азии и Африки, но тут, скорее всего, сотрудничество ограничится проведением модернизации и поставками комплектующих.

Поставки же новых самолетов с двигателями «Мотор сич» нереальны не только потому, что нет рынков сбыта, но и по причине того, что компетенции в сфере авиастроения Украиной за последние несколько лет утрачены», – резюмировал Сергей Саливон.

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