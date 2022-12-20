«Отсидеться не удастся», – в Киеве требуют от Молдовы открытия второго фронта

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Молдова пытается отсидеться и не участвовать в боевых действиях на Украине, не оказывая также практически никакой помощи киевскому режиму.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Молдове все больше и больше понимают, что просто просидеть эту войну не удастся, что нужно думать, несмотря на возможности Молдовы, как сделать свои решительные шаги. Потому что есть страны, кстати, не такие большие – та же Эстония, что, огромная страна? Что делает Эстония, как помогает, какие шаги делает! Литва. А что Молдова делает? А Молдова сидит и ждет, что все как-то уладится. Ну и спасибо им, что принимают наших людей, хотя, честно говоря, там разная ситуация с этим… Я призываю правительство Молдовы смотреть, где они могут сделать вклад. Я бы сказал – ключевой вклад был бы у них через интенсификацию отношений с Румынией, как страной НАТО, ЕС, чтобы посмотреть, что будет в случае приближения россиян к Молдове», – заявил Чалый.