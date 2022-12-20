«Отсидеться не удастся», – в Киеве требуют от Молдовы открытия второго фронта

20.12.2022  14:55 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 517
 
Война, Дзен, Колониальная демократия, Молдова, Политика, Приднестровье, Румыния, Украина


Молдова пытается отсидеться и не участвовать в боевых действиях на Украине, не оказывая также практически никакой помощи киевскому режиму.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова пытается отсидеться и не участвовать в боевых действиях на Украине, не оказывая также...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«В Молдове все больше и больше понимают, что просто просидеть эту войну не удастся, что нужно думать, несмотря на возможности Молдовы, как сделать свои решительные шаги.

Потому что есть страны, кстати, не такие большие – та же Эстония, что, огромная страна? Что делает Эстония, как помогает, какие шаги делает! Литва.

А что Молдова делает? А Молдова сидит и ждет, что все как-то уладится.

Ну и спасибо им, что принимают наших людей, хотя, честно говоря, там разная ситуация с этим… Я призываю правительство Молдовы смотреть, где они могут сделать вклад. Я бы сказал – ключевой вклад был бы у них через интенсификацию отношений с Румынией, как страной НАТО, ЕС, чтобы посмотреть, что будет в случае приближения россиян к Молдове», – заявил Чалый.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть