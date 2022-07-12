Отсидев «сутки», либерал Яшин пошел на серьёзный срок

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Известный московский либерал и поклонник блогера-уголовника Алексея Навального Илья Яшин сегодня вышел из СИЗО, где отбывал 15 суток за неповиновение полиции (правоохранители пытались с ним пообщаться в одном из московских парков).

Свой административный суд он превратил в политическое шоу. Видимо уже в камере Яшин осознал, что перегнул палку в суде, и стал сомневаться, что это ему сойдет с рук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может, выпустят. А может – нет. Самому интересно. Вы как думаете?», – написал либерал в своем ТГ-канале.

Гадать пришлось недолго. На выходе из спецприемника его снова задержали и повезли в собственную квартиру для проведения обыска.

В отношении Ильи Яшина возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ. На прошлой неделе по такой же статье Мещанский районный суд Москвы приговорил сегодня к 7 годам колонии общего режима муниципального депутата Алексея Горинова.

Горинов, как и Яшин, был депутатом в Красносельском мунсовете Москвы, в котором большинство захватили либералы.

15 марта Красносельский мунсовет запретил конкурс детского рисунка и другие досуговые мероприятия из-за «агрессии на Украине». Депутаты почтили минутой молчания «память жертв проходящей в Украине агрессии». Запись скандального заседания мунсовета была выложена в интернет. Она стала основанием для обращения в полицию общественной организации «Момент истины».

Помимо Горинова, по этому же делу проходила глава мунсовета Елена Котеночкина, которая назвала Россию «фашистским государством» и выступила против празднования Дня Победы. После задержания Горинова она сбежала из России.

Ранее скандальный мунсовет возглавлял Яшин. Примечательно, что на видеозаписи он криминальными высказываниями не отметился.

Ранее Красносельский мунсовет запретил установку памятника православным святым Петру и Февронии, а также мобилизовывал жителей аварийных домов на борьбу против программы реновации в столице.

Красносельский МО убыточен, дефицит районного бюджета, согласно официальному отчёту за 2019 год, составляет 2,5 млн рублей. Однако это не мешало Яшину увеличивать себе личный зарплатный фонд: с 1,8 млн в 2018 до 2 млн в 2019, без учета ежеквартальной премии в объёме 100%.