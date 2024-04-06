«Отстаньте от Халилова» – Коц раскритиковал архаичность информ-сопровождения трагедии в «Крокусе»

Максим Столяров.  
06.04.2024 15:34
  (Мск) , Москва
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Дзен, Миграция, Общество, Россия


Мальчик из «Крокуса» Ислам Халилов – москвич, который наравне с русскими сверстниками спасал людей, но архаичные чиновники выстраивают ошибочную стратегию пиара именно одного подростка.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мальчик из «Крокуса» Ислам Халилов – москвич, который наравне с русскими сверстниками спасал людей,...

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«Его одного зачем-то наше чиновничество, как икону мигрантскую, пытаются повесить, хотя мальчик родился в Москве. Давайте перестанем издеваться над ребенком. Я понимаю, что он для части нашего политикума оказался отличной витриной многонационального благолепия, но зачем выделять его приезжесть? Может быть, у него родители когда-то приехали, а он уже здесь родился. Зачем наряжать в эти национальные костюмы, таскать его по высоким кабинетам, как какую-то куклу, и одаривать его различными привилегиями, начиная от денежных премий и заканчивая поступлением в любой вуз? Как будто туземца осыпают этими бусами.

Это в первую очередь человек, который является полноправным членом нашего многонационального общества, он ходит в российскую школу, он прекрасно, без акцента говорит. Для него майка «Спартака» (он фанат «Спартака») ближе, чем этот колпак национальный, который на него напялили зачем-то. То есть они лепят из него икону мигрантского мира вместо того, чтобы показать пример ассимиляции здорового человека», – сказал Коц.

«В таком возрасте очень сложно справиться с внезапно свалившейся славой, особенно когда тебя заставляют воспроизводить какие-то дикие архаичные стереотипы, которыми живут наши отдельные чиновники. Дайте парню вернуться к его обычной жизни и не показывайте другим детям – героям «Крокус Сити», которые точно так же спасали людей, но лицом или фамилией не вышли, все они заслуживают одинакового отношения к себе. К сожалению, наша сегодняшняя миграционная политика, она по инерции какой-то советской этим грешит», – сказал военкор.

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