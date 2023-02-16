Директор завода объяснил, как сильно отстала Россия в микроэлектронике

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

России необходимо преодолеть существенный технологический разрыв с уровнем других стран и обеспечить собственный полный цикл производства, начиная с самой простой микроэлектроники.

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Писатель-футуролог Максим Калашников напомнил, что дела с импортозамещением в России обстоят плохо – даже в военной технике стоит микроэлектроника из враждебных стран.

«Микроэлектроника нужна не только в оружии, но и в современных станках, тракторах, комбайнах, в приборах. Сейчас всё буквально напичкано микроэлектронными изделиями. Так как теперь обеспечить технологический суверенитет? Рынок РФ для этого очень маленький. А какая-нибудь тайваньская TSMC поставляет микросхемы на весь мир. Конечно, попали в ловушку. В отличие от Сталина, который сначала провёл индустриализацию, а потом была война, здесь индустриализации за 24 года до начала войны проведено не было. Потратили на стадионы, олимпиады, засорили в резервах, которые пропали. И теперь угодили в такое положение», – возмутился писатель.

По мнению Калашникова, России необходимо потратить до 100 миллиардов рублей и создать государственную организацию, которая закупала бы всю отечественную продукцию по себестоимости. Эта организация должна обеспечить контроль качества и выгодные условия.

Однако Владимир Боглаев объяснил, что даже крупный госзаказ не поможет исправить ситуацию.

«Вариантов действительно нет. На нынешнем этапе обеспечить старт не удастся. С нуля конкурировать с теми достижении, которые есть на рынке электроники, совсем нереально. Без определённого госзаказа и мер поддержки, сделать ничего нельзя. Но мы не просто отстали, а отстали настолько, что такая мера может не сработать. Чтобы такое оборудование было на Тайване, кто-то должен его делать. Не в Китае, не в Америке, это оборудование из Нидерландов. И одна единица оборудования там стоит более ста миллионов долларов, станок по производству микропроцессоров. Так может будем производить это оборудование? Но чтобы выйти на уровень нанометров, нужно не просто невероятно сложное производство чего-то механического. Там достижения науки и техники немеряное», – сказал директор.

Он пояснил, что производство происходит в вакууме, потому что на таком уровне точности даже молекулы воздуха создают помехи.

«Там уровень науки и техники запредельный. И возникает вопрос – мы какую фабрику собираемся строить? По производству ноутбуков? Микрочипов? А на каком оборудовании будем делать процессор? Попросим у Нидерландов, чтобы произвели?» – добавил Боглаев.

По его мнению, России необходимо проходить весь этот путь чуть ли не с нуля.

«Всё, что касается оборонной безопасности, то вполне достаточно технологий от девяноста нанометров, и даже выше. Ничего такого не произойдёт. А если хватит для оборонки, то разрабатывать свои системы управления станками тоже будет возможно. Как бы нам ни было печально, мы вынуждены возвращаться на уровень чуть ли не постсоветской электроники, и восстанавливать компетенцию в этом направлении. Не потому что она может быть лучше. Нет, лучше не будет, потому что мы слишком долго отставали. И будем дальше отставать, если сейчас не займёмся этим вопросом», – подытожил Боглаев.