Отставка Кульминского на фоне активизации НАТО в Молдове: Ушёл, чтобы не марать свою совесть?

05.11.2021 17:20 (Мск), Кишинев, Алексей Логофет

Новости Украины

Владислав Кульминский, одна из наиболее значимых фигур в команде Майи Санду, заявил об отставке с поста вице-премьера правительства Молдовы по вопросам реинтеграции. Свою отставку он объясняет «личными причинами».

«Недавние семейные события требуют моего постоянного физического присутствия, что не позволяет мне продолжать полностью посвящать себя решению задач, исходящих из занимаемой должности», – говорится в его заявлении, опубликованном молдавским агентством «Infotag».

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Кульминский, родившийся в городе Григориополь (ныне – территория Приднестровья), получил квалификацию в Школе гражданства и связей с общественностью Максвелла (Сиракузский университет, США). Он работал во Всемирном банке, позже стал старшим советником премьер-министра Юрия Лянкэ. Работал политическим экспертом в посольствах США и Великобритании в Молдове. Был исполнительным директором грантоедской организации «Институт стратегических инициатив», партнёрами которой являются посольство США в Молдове, Фонд имени Конрада Аденауэра, Европейский институт за демократию и другие подобные структуры.

Владислав Кульминский был одним из главных пиарщиков Майи Санду в ходе её президентской кампании и сыграл заметную роль в её победе на выборах. Он создал своей подопечной образ честной и принципиальной женщины, которая идёт во власть не для того, чтобы заниматься геополитикой и раскалывать общество, а чтобы бороться с коррупцией, воровством и кумовством, что послужило привлечению голосов центра и значительного числа левых избирателей.

Кульминский – человек радикально прозападных взглядов. Ещё в 2018 году он обвинял тогдашнего президента Игоря Додона и Партию социалистов, что они «обещают русскоязычному населению восстановить статус русского языка вместо того, чтобы продвигать идеи изучения государственного языка, что позволит проще интегрироваться в общество». Он заявлял, что «Молдова не является нейтральным государством, пока на её территории находятся российские войска». Он активно критиковал план Додона по приднестровскому урегулированию, который якобы «приведёт к федерализации Молдовы» (главная страшилка прозападных сил).

Вместе с тем, Кульминский считался наиболее адекватным и договороспособным членом команды Санду. Он встречался и вёл переговоры с министром иностранных дел ПМР Виталием Игнатьевым в ситуации запрета въезда на Украину автотранспорта с приднестровскими номерами. Кульминский был в числе главных переговорщиков с «Газпромом» в ходе недавнего газового кризиса.

Люди, близко знающие Кульминского, утверждают, что в течение последних недель он пребывал в депрессии – возможно, от действий Санду и её команды, которым он обеспечил дорогу во власть. В его публичных интервью и выступлениях зазвучали нотки разочарования и критики в адрес руководства страны. Связана ли отставка Кульминского с тем, что ему стало стыдно за деятельность своих друзей и коллег?

Вместе с тем, въедливые наблюдатели обратили внимание, что в эти же самые дни произошли кадровые изменения и в Киеве. Подал заявление об отставке министр обороны Украины Андрей Таран, на смену которому пришёл более радикально настроенный Алексей Резников. Он уже заявил о необходимости «повышать обороноспособность и устойчивость страны, если хотим вернуть Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей».

Одновременно Молдова оказывается под всё более пристальным вниманием НАТО. В настоящее время молдавские военнослужащие участвуют в учениях сил специальных операций «Junction Strike 2021» на территории Румынии. Из числа всех участников Молдова является единственной страной, которая, по крайней мере пока, декларирует свой нейтралитет (не считая Грузии, которая официально провозгласила курс на вступление в Североатлантический альянс).

В настоящее время в Молдове проходят «Дни информирования о НАТО», организованные министерством иностранных дел и европейской интеграции РМ, министерством обороны, Государственным университетом Молдовы и Центром информирования НАТО. В эти же дни в Кишинёве проходит конференция «Перспективы партнерства и безопасность через кооперацию НАТО – 2030», в которой принимают участие заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас и другие видные представители стран Альянса.

Анушаускас в ходе встречи с министром иностранных дел и европейской интеграции РМ Нику Попеску обещал помощь в модернизации Национальной армии Молдовы, в укреплении потенциала и реформировании оборонного сектора. Заместитель генсека НАТО Джоанэ, выступая на конференции, в очередной раз высказал ультимативное требование в адрес России о выводе военнослужащих из Приднестровья. На этот раз от имени Североатлантического альянса.

Вспомним, что в конце сентября в аэропорту Кишинёва приземлился военно-транспортный самолёт ВВС США с военной техникой для Национальной армии Молдовы. А совсем недавно в ряде СМИ появилась информация о том, что в гостиницу Zentrum поселилось большое количество однотипных молодых людей в плохо сидящей на них гражданской одежде, говоривших на английском языке. Причём ни у кого из них не была указана дата убытия.

Напомним и мнение политолога Льва Вершинина в интервью «Московскому комсомольцу» (Откроет ли Молдавия против России «второй фронт»: морпехи уже прибыли) о том, что возобновление военных действий в Приднестровье «логически неизбежно». По его словам, на Майю Санду «открыто давят», и у неё «нет вариантов», и если Киев рискнёт обострить обстановку в Донбассе, возможно синхронное открытое «второго фронта» на Днестре. При этом западные противники рассчитывают, что у России гораздо меньше возможностей защитить Приднестровье, отрезанное от неё территорией Украины.

Кроме того, отметим, «принуждение к реинтеграции» может быть не обязательно чисто военным: оно может носить гибридный характер, когда те или иные акции военного устрашения будут сочетаться с блокадой региона и активными действиями в информационном пространстве. Вполне возможно, что именно с этим связана блокировка портала «ПолитНавигатор» и других неугодных сайтов по требованию Службы информации и безопасности Молдовы. Предполагаем, что число запрещённых в Молдове медиаресурсов будет увеличено в самое ближайшее время.

Нельзя исключать, что Владислав Кульминский, как и экс-министр обороны Украины Андрей Таран были осведомлены о планах реэскалации конфликтов в Донбассе и Приднестровье, и не захотели в этом участвовать. Они ушли, предпочтя сохранить незапятнанными свои руки и совесть. Но это всего лишь наше робкое предположение. Оправдается ли оно – мы узнаем очень скоро.