Отставка начальника Генштаба Молдовы. В чём причина?

Правительство Республики Молдова инициировало отставку начальника главного штаба и командующего национальной армией бригадного генерала Эдуарда Охладчука. Причина увольнения командующего, назначенного в ноябре 2021 года и имеющего более 30 лет опыта работы в военной сфере, официально не называется.

Что может стоять за этим кадровым решением? Об этом «ПолитНавигатор» спросил экспертов из РМ и Приднестровья.

Александр Кориненко, политолог:

Отставка командующего национальной армией Эдуарда Охладчука связана с тем, что в армии увеличилось количество самоубийств. Последний случай на миротворческом посту, когда молдавский контрактник покончил с собой, стал широко известен, так как идет избирательная кампания, и оппозиция акцентирует больше внимания на таких случаях. Экс-премьер Ион Кику утверждает, что за четыре года правления Санду покончило с собой больше военных, чем за 30 лет независимости. Очевидно, что многие случаи не предавали огласке. Конечно, общественность была возмущена произошедшим инцидентом, и власти решили найти козла отпущения в лице господина Охладчука. При этом министр обороны от PAS Анатолий Носатый сохранил свой пост, хотя такая деградация в армии произошла именно при нем. Известно, что покончившему с собой солдату не хватало зарплаты, и он не мог рассчитаться с кредитами. Возможно, вместо закупки оружия следует повысить зарплаты и условия прохождения службы. Главная ценность армии – это военнослужащие, а только потом уже БТРы и ракеты».

Андрей Сафонов, политолог:

Резкая постановка вопроса об отставке начальника генерального штаба и фактически командующего национальной армией Республики Молдова бригадного генерала Эдуарда Охладчука дает основания для легкой конспирологии. Прежде всего, вспоминается арест бывшего начальника генштаба Игоря Горгана, которого обвинили в шпионаже в пользу России, но доказательств так и не представили. Скорее всего, нынешний кишиневский режим по согласованию с Западом и Румынией начал вычищать военных старой закалки, для которых указания Вашингтона, Брюсселя и Бухареста не являются до конца Священным Писанием, в отличие от администрации Майи Санду. Кстати, это фирменный прием Запада: сначала ту или иную страну вырывают из-под всякого влияния антизападных сил, а потом чистят национальную элиту, включая военных и спецслужбистов. Так было в Румынии, так идет и в Молдове: достаточно вспомнить удаление прежнего начальства в молдовском СИБе (Служба информации и безопасности) и назначение вообще никогда не служивших НПО-шников, работавших с Фондом Сороса, на ключевые должности. Возможно, что-то похожее происходит и с Эдуардом Охладчуком, который, хотя порой и критиковал Россию, но делал это как-то сдержанно, без огонька. Во всяком случае, его не относили к ярым сторонникам войны против России и ПМР. А вот кто будет назначен на его место? Отставка Охладчука происходит за месяц до президентских выборов и референдума в Молдове. Возможно, правящий режим подбирает человека, готового по указке Запада и Румынии использовать национальную армию, несмотря на конституционные запреты, против внутренних протестов. Или даже – по получении внешней установки – против ПМР и России. Посмотрим, кто придет на смену новому отставнику. Но тенденции современного развития событий говорят о том, что на смену профессиональному военному могут направить сравнительно молодого офицера с национал-радикальными взглядами. Это не факт, но одно очевидно: кишиневскому режиму на таком посту нужен стопроцентно свой человек. А политику этот режим проводит антироссийскую и антиприднестровскую.

Игорь Шорников, директор Института социально-политических исследований и регионального развития:

Когда происходит отставка силовика высшего уровня за месяц до президентских выборов, это волей-неволей наталкивает на нехорошие мысли. Нет никаких сомнений, что действующий режим не намерен упускать власть, а потому в штабах Санду наверняка просчитывают самые разные варианты развития событий, в том числе вероятность силовых действий против населения, возмущенного откровенными фальсификациями. О том, что фальсификации в пользу Санду будут массовыми, сейчас в Молдове никто уже не сомневается. В противостоянии с собственным населением режиму нужно быть уверенным, что он контролирует все силовые структуры в стране. Можно предположить, что молдавский генерал не проявил должной личной преданности режиму, чтобы согласиться на использование армии против населения. Другой версией может быть его нежелание участвовать в какой-нибудь вооруженной провокации против Приднестровья и российских миротворцев. В сети в последнее время часто приходится сталкиваться с мнением, что угроза провала на выборах может подвигнуть Санду попросту отменить эти выборы, а для этого нужно введение в стране чрезвычайного положения. Обострение на Днестре может послужить таким поводом. Наконец, нельзя полностью исключать и того, что генерала могли заподозрить в шпионаже в пользу России. Режим Санду все время пытается доказать собственному населению, что Москва ведет гибридную войну против Молдовы. Как известно, обвинения подобного рода недавно были предъявлены отдельным силовикам, но к настоящему моменту все эти дела уже развалились. Но все может оказаться и гораздо проще: генерала могут назначить виновным за возросшее число в армии несчастных случаев с летальным исходом. Лучше все же дождаться официальных комментариев.