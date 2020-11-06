Отставка Тачи не имеет значения – Белград не признает независимость Косово
Позицию официального Белграда по вопросу признания Косово не изменит отставка «президента» этого самопровозглашенноого образования Хашима Тачи.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Матвейчев.
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«Это был раздражитель очень мощный. Действительно, откровенный бандит, известный на всю Европу убийца и торговец органами и наркотиками. Каждый раз Западу тыкали в нос этой историей. Я думаю, сейчас они просто камуфлируют эту ситуацию. Ничего по сути дела это не изменит, но вроде как он не на официальном посту», – отметил политолог.
Он считает, что после рокировки в Приштине давление Запада на Сербию усилится.
«Скажут: мы выполнили это требование. Вы хотели – мы сделали. Это такой способ сохранить лицо и создать видимость, что меняется суть, а не маски. Официально признавать Косово никто из белградских политиков не будет, это для них самоубийственно. Собственно так и не стоит вопрос. Речь идет о развитии экономических, культурных и прочих контактов. С приходом Байдена ничего не изменится. Как можно изменить душу сербов», – сказал Матвейчев.
Напомним, что Тачи подал в отставку после того, как специальный суд в Гааге утвердил против него обвинительный акт против военные преступления 1998-1999 годов.
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