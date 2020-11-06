Отставка Тачи не имеет значения – Белград не признает независимость Косово

06.11.2020, Москва, Елена Острякова

Позицию официального Белграда по вопросу признания Косово не изменит отставка «президента» этого самопровозглашенноого образования Хашима Тачи.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Матвейчев.

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«Это был раздражитель очень мощный. Действительно, откровенный бандит, известный на всю Европу убийца и торговец органами и наркотиками. Каждый раз Западу тыкали в нос этой историей. Я думаю, сейчас они просто камуфлируют эту ситуацию. Ничего по сути дела это не изменит, но вроде как он не на официальном посту», – отметил политолог.

Он считает, что после рокировки в Приштине давление Запада на Сербию усилится.

«Скажут: мы выполнили это требование. Вы хотели – мы сделали. Это такой способ сохранить лицо и создать видимость, что меняется суть, а не маски. Официально признавать Косово никто из белградских политиков не будет, это для них самоубийственно. Собственно так и не стоит вопрос. Речь идет о развитии экономических, культурных и прочих контактов. С приходом Байдена ничего не изменится. Как можно изменить душу сербов», – сказал Матвейчев.

Напомним, что Тачи подал в отставку после того, как специальный суд в Гааге утвердил против него обвинительный акт против военные преступления 1998-1999 годов.