Отставка Вучича возможна, но нежелательна

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Президент Сербии Александр Вучич может подать в отставку, чтобы затянуть торги с ЕС, который заставляет Белград смириться с признанием самопровозглашенного Косово под угрозой введения санкций.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Екатерина Энтина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что такая ситуация возможна. Нежелательна, но возможна. Она дает как минимум техническую паузу, которую можно затянуть в пределах 5-6 месяцев, для обсуждения вопроса по статусу сербов в Косово и Метохии. Как только президент слагает полномочия, запускается избирательный цикл. Его можно затягивать формированием власти. Это даст техническую передышку, которая с учетом театра военных действий в Северном Причерноморье, может быть критической. Я думаю, что такой сценарий в сербском руководстве рассматривается как реальный, хотя нежелательный», – сказала Энтина.

При этом она считает маловероятным приход к власти военных, которые разрешат косовскую проблему военным путем.

«Безусловно определенная военная верхушка достаточно сильная в Сербии есть. Кроме того, сербская армия технически признается наиболее сильной, экипированной и модернизированной армией региона. Если мы берем конфликт с Косово, то если мы представим, что сербы внутри этого конфликта будут сражаться только с косоварами, то от косоваров вряд ли что-то останется в течение нескольких дней. Но мы понимаем, что в условиях реальной эскалации напряженности с той стороны будут не только косовары, но разные совершенно группы, начиная от ИГИЛ и заканчивая условными добровольцами из стран НАТО, как сейчас на Украине. Поэтому сербы не рассматривают как желательный сценарий реальных боевых действий. Приход к власти в Белграде военной хунты при каких-то обстоятельствах возможен, но пока лидеров, сопоставимых с Вучичем, мы, к сожалению, не увидим», – резюмировала эксперт.