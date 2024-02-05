«Отставка» Залужного отвлекла украинцев от трагической ситуации на фронте
Скандал с «увольнением» украинского главнокомандующего Валерия Залужного помог Зеленскому отвлечь внимание народа от ситуации на фронте.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Внутри страны уже практически не идёт разговора о том, что происходит на фронте. О том, что там трагическая ситуация, что почти захвачена Авдеевка, идёт наступление на Купянск, что в ближайшее время могут захватить или окружить Харьков. Об этом вообще никто не говорит.
А говорится о том, что Зеленский вот-вот должен уволить Залужного и Шепталу. Говорится, что Зеленский поехал в Работино, дал интервью какому-то итальянскому каналу», – сказал Соскин.
Спасибо!
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