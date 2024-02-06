Отставка Залужного прокладывает Зеленскому дорогу в небытие

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Уровень доверия к главкому ВСУ Валерию Залужному среди населения и внутри армии таков, что кто бы ни пришел на его замену, он будет пользоваться меньшим авторитетом.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил бывший депутат Верховной рады, майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Залужный если его уволят с занимаемой должности и если он не будет дальше исполнять обязанности по управлению войсками и так далее, он может таким образом пойти в политику. Для Зеленского это все, Зеленский нас и так уже во второй раз на трон не воссядет, я уверен в этом. Но при таких раскладах это для него очень нехорошая ситуация», – сказал депутат.

«Давайте говорить откровенно – какой бы другой главком на место Залужного ни пришел, даже если он будет золотой и хороший человек, при нем про освобождение города будут говорить: «А при Залужном было бы быстрее. Любая неудача – будут говорить, что «А при Залужном была бы эта неудача меньшей, потому что доверие к главкому зарабатывалось годами… Манипуляции и перекладывание войны на военных и убирание их ведут Зеленского в небытие в контексте политического будущего», – заявил Лапин.