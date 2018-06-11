11.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Отставка Жебривского – предвестник войны

Отставка главы военно-гражданской администрации Донецкой области Павла Жебривского ничего не значит, поскольку Украина не настроена на налаживание гражданской жизни в своих восточных регионах.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

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«Их интересует война. Зачем тут нужен какой-то руководитель какой-то военно-гражданской администрации? Чем ему руководить? Воздухом? Поэтому его отставка или пребывание в должности вообще ничего не значат. Украине не нужны мир и конструктивные переговоры. Поэтому чем меньше времени до Чемпионата мира по футболу, тем больше провокаций. Относительно все притихло только после слов Путина», – сказал Гаспарян.

Он полагает бессмысленной саму должность Жебривского.

«Все эти должности, которые украинцы штампуют, начиная от патрульной полиции Крыма и заканчивая военно-гражданской администрацией Донецка, эфемерны. Это только на внутренний контур показать, что они настроены абсолютно решительно. Хотя никакой перспективы вернуть утраченные территории у Украины нет», – сказал Гаспарян.