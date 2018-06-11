11.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Отставка Жебривского вызвана внутренними разногласиями и переделом сферы влияния – депутат ДНР

Отставка главы Донецкой ОВГА Павла Жебривского мало чем изменит ситуацию в Донбассе. Скорее всего, это внутренняя возня украинского политикума и раздел контрабандных потоков на фоне переходного периода из «АТО» в «ООС».

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал депутат НС ДНР Мирослав Руденко.

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«В целом, каких-либо глобальных изменений ждать не следует. То есть, это какая-то внутренняя возня украинского политикума. Здесь речь идёт о борьбе за контрабандные потоки, которые крышуются этой «военно-гражданской администрацией». Возможно, это связано со сменой формата операции («АТО» на «ООС» – ред.). Её новому руководству (раньше это был руководитель антитеррористического центра СБУ, а теперь это – военные) необходим свой человек, то есть – тот, с кем они контактировали бы постоянно», – заявил Руденко.

Что касается влияния этого события на обстановку в Донбассе, то, по мнению донецкого депутата, украинская сторона продолжит взятый курс на провокации и эскалацию конфликта.

«Порошенко буквально на той неделе выдал свою трактовку Минских соглашений, согласно которой они имеют право занимать любую территорию. По сути, такую риторику украинского президента напрямую можно связать с попытками продвижения ВСУ в серых зонах, что приведет к новым боестолкновениям и к обстрелам населенных пунктов Донбасса», – считает представитель ДНР.

Руденко добавил, что смещение или замена очередного чиновника – это лишь внутренние дрязги противника, которые к ДНР не имеют никакого отношения.

«Мы будем удовлетворены лишь тогда, когда последний оккупационный администратор покинет временно подконтрольную Киеву территорию ДНР и ЛНР, и во всём Донбассе будет восстановлен суверенитет республик», – подытожил Мирослав Руденко.