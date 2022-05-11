Отставки российских губернаторов: Киев поспешил праздновать «перемогу»

Новости Украины

Отставка губернаторов пяти российских субъектов, которая произошла накануне, никак не связана с событиями на Украине и является рутинной.

Об этом «ПолитНавигатору» заявили российские эксперты.

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Ранее это событие вызвало оживление в украинском интернет-сегменте. Появились заявления, что губернаторы якобы не захотели участвовать в мобилизации, их также назвали «крысами, бегущими с тонущего корабля».

«Началось! Сразу пять российских губернаторов объявили об уходе в один день. Об этом сообщают российские СМИ. Сначала об уходе объявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Затем – губернатор Кировской области Игорь Васильев, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава Марий Эл Александр Евстифеев», – написал в своем блоге обслуживающий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко политтехнолог Тарас Березовец.

В свою очередь депутат Госдумы Олег Матвейчев не соглашается с такого рода интерпретациями.

«Это все очень смешно. У нас каждый год совершается так называемый губернаторопад и наиболее отстающих губернаторов или тех, у которых вышли сроки, их заменяют. Это происходит каждый год. Может быть, какие-то замедления были в связи с ковидом, но сейчас это возвращается. Интерпретировать это в сторону украинской победы можно было бы, если бы у нас отменили выборы губернаторов из-за спецоперации. Тогда они могли бы сказать, что ничего себе, как Россия напряглась, что даже выборы отменили. Но у нас по плану идут выборы и никакого отношения к Украине это не имеет», – сказал Матвейчев.

Политолог Алексей Мартынов также назвал смену губернаторов обычной практикой и эмоционально высказался об увидевших в этом «перемогу» представителях Украины.

«Кроме долб…в в Киеве, есть еще великая страна, у которой есть своя внутренняя политика, которая идет по плану. По сложившейся в последние несколько лет системе ротации внутренней власти, именно в это время в конце апреля-первой половине мая происходит ротация губернаторского корпуса там, где в сентябре, в единый день голосования предстоят выборы. Либо принимаются решения о том, что губернатор идет на очередные выборы, либо складывает полномочия и идет на другое место работы. В отличие от этих идиотов и долб…в, которые привыкли жить за чужой счет – либо за русский, либо за американский, либо за чей-то еще, Россия – это системно развивающееся государство, но им, этим идиотам, этого не понять», – заявил Мартынов.