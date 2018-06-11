11.06.2018, Киев, Игорь Петров
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Донбасс, Политика, Украина

Отставку Жебривского увязали со спецоперацией


После отставки главы так называемой Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского ситуация в Донбассе кардинально не поменяется.

Об этом в комментарий корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«Может быть, это связано с тем, что там планируются какие-то спецоперации. Об этом многие говорили, и на прямой линии Путина этот вопрос поднимался. И если это так, то, может быть, Жебривский не хочет брать на себя ответственность за последствия. Сам он ничего не поясняет. Политика на Донбассе после ухода Жебривского никак не поменяется. Жебривский там с кем-то или кто там еще был – Тарута, ничего не поменяется. Обостряли-обостряли, довели до войны, и ничего не поменяется», – сказал он.

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