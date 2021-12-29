Отставленный министр обороны Украины: Мы не верим в российское наступление

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Новости Украины

Россия решает вопросы евроатлантического будущего Украины напрямую со странами Запада в обход официального Киева.

Об этом в эфире радиостанции «Новое время» заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Загороднюка, в первую очередь Россия работает с США и экспертами в Вашингтоне.

«Российская Федерация, которая является нашим экзистенциальным противником, не видит нас как страну вообще в будущем. Они повышают ставки и пытаются решить вопрос относительно нашей евроатлантической интеграции и вообще относительно нашего будущего уже через голову, общаясь напрямую с Западом, с западными странами. В частности, с Соединенными Штатами Америки, понимая, что им не удастся какими-то переговорами выбить себе уступки тут, как они это пытались сделать в 19-м и 20-м годах. И теперь они пытаются сделать это за Украиной», – сказал Загороднюк.

«Для нас это очень серьезная стратегическая угроза, они не напрямую, но угрожают применением силы, угрожают разными сценариями, проводят информационную кампанию в США активно, в Вашингтоне среди экспертной и журналистской среды для того, чтобы показать степень этой угрозы и неизбежность ее», – заявил экс-министр.

При этом он считает, что наступление российских войск на Украину вряд ли состоится.

«Мы не считаем, что широкомасштабная операция или даже локальная, является выгодной для Российской Федерации, как таковая, что даст Российской Федерации существенное преимущество, потому что мы считаем, что они не смогут ее успешно закончить. Они смогут ее начать, смогут теоретически нанести огромный урон Украине, но в это же время, полностью взять Украину под контроль им будет чрезвычайно сложно, если вообще возможно», – считает Загороднюк.

Напомним. что после победы на выборах президента Владимира Зеленского Загороднюк стал министром обороны и занимал эту должность с августа 2019-го по март 2020-го.