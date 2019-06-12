Отставник из команды Порошенко: безвиз помог бы Украине отстоять Крым

12.06.2019, Киев, Игорь Петров

Если бы Украина получила упрощенный порядок поездок в Европу раньше, то она не потеряла бы Крым.

Об этом на ток-шоу «Эхо Украины» на аффилированном с бывшим президентом Петром Порошенко телеканале Прямой заявил экс-замглавы администрации президента Украины (2015-2019) Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«К сожалению, Крым мы пока что временно утратили. Кто знает – если бы был раньше внедрен безвиз, если бы раньше люди начали чувствовать что такое Европа, что такое ценности, возможно и этот «русский мир» не заполнил бы мозг жителей Крыма. К сожалению, это потеряно.

Сейчас на Донбассе даже русские пытаются получить украинской паспорт. Мы сейчас занимаем 26-е место в мире, мы опередили все страны постсоветского пространства, вышли из этого совка, мы сейчас свободно можем путешествовать странами т.н. «белого Шенгена» – Латинской Америки, Азии. Мы можем ездить без виз в 90 стран», – сказал он.