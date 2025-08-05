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Россия умеет обходить введенные против нее санкции Запада, но в этот раз США попытаются ударить по Китаю, Индии и другим партнерам РФ по БРИКС, которые с ней сотрудничают.

Об этом в эфире «Fox News» заявил отставной американский генерал Джек Кин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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